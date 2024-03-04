Somali, Doğu Afrika Topluluğu'nun tam üyesi oldu - Son Dakika
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Somali, Doğu Afrika Topluluğu'nun tam üyesi oldu

Doğu Afrika Topluluğu (DAT), Somali'nin tam üye statüsünü kabul ettiğini duyurdu. Bu gelişmeyle birlikte Somali'nin ticaretini artırması ve dönüşüm planını hızlandırması bekleniyor. Somali, Kenya, Burundi, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Ruanda, Güney Sudan, Uganda ve Tanzanya ile birlikte DAT üyesi olan ülkeler arasında yer alıyor.

04.03.2024 18:27
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Somali'nin, Doğu Afrika Topluluğu'na (DAT) tam üye statüsünün onaylandığı bildirildi.

DAT'tan yapılan açıklamada, Tanzanya'nın Arusha kentinde bir toplantı düzenlendiği ve toplantıda Somali'nin tam üye statüsünün kabul edildiği belirtildi.

Açıklamada, üyeliğin tamamlanmasıyla Somali'nin ticaretini artırmasının ve ülkenin dönüşüm planının hızlandırmasının beklendiği kaydedildi.

Somali, Doğu Afrika Topluluğu üyeleri arasında Kenya, Burundi, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Ruanda, Güney Sudan, Uganda ve Tanzanya ile birlikte yer alıyor.???????

Kaynak: AA

Somali, Afrika, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Somali, Doğu Afrika Topluluğu'nun tam üyesi oldu - Son Dakika

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