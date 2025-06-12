Somali Hükümeti C6+ Forumunu Kapatma Çağrısında Bulundu

Somali hükümeti, seçim süreçleri, barışın inşası ve siyasi geçiş dönemlerinde faaliyet gösteren C6+ Forumu'nun ülkenin güncel siyasi ve kurumsal yapısıyla örtüşmediğini belirterek, bu yapının görevine son verilmesi yönünde çağrıda bulundu.

Somali Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Ali Mohamed Omar, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri'nin Somali Özel Temsilcisi ve BM Somali Yardım Misyonu (UNSOM) Başkanı James Swan'a bir mektup yazdı.

Omar, mektupta, uluslararası toplumun desteğini toplamak amacıyla kurulan C6+ Forumu'nun artık Somali'nin kaydettiği ilerlemeyi yansıtmadığını ifade etti.

Mektubunda Omar, "C6+'nın dış politikayı yönlendirmek için bir araç olarak sürdürülmesi, hem modası geçmiş bir yaklaşımı temsil etmekte hem de Somali'nin ilerleyişinin önünde engel teşkil etmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

Ülkenin kırılgan bir döneminde oluşturulan bu yapının artık Somali'nin egemenliğini zedelediğine işaret eden Omar, forumun varlığının Somali'nin hala dış müdahalelere açık bir ülke olarak algılanmasına yol açtığını ve bu durumun sona ermesi gerektiğini vurguladı.

C6+ Forumu, 2010 yılında kurulmuştu

C6+ Forumu, 2010 yılında ABD, Birleşik Krallık, İtalya, İsveç, Etiyopya, Afrika Birliği, Avrupa Birliği ve Hükümetlerarası Kalkınma Otoritesi (IGAD) gibi uluslararası aktörlerin katılımıyla kurulmuştu. Grup, Somali'deki seçim süreçleri, barış inşası ve siyasi geçiş dönemlerinde önemli roller üstlenmişti.

Forumun faaliyetlerini sürdürdüğü Mogadişu'daki Halane Üssü, BM, Afrika Birliği ve Batılı diplomatik misyonların insani ve diplomatik operasyonlarına ev sahipliği yapıyor. Aden Adde Uluslararası Havalimanı yakınlarında yer alan üs, yoğun güvenlik önlemleriyle korunan bir yerleşke niteliği taşıyor.