Somali, İsrail'in Hargeisa'daki elçilik adımını egemenlik ihlali saydı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Somali, İsrail'in Hargeisa'daki elçilik adımını egemenlik ihlali saydı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Somali Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Hargeisa'da büyükelçi akredite etme ve büyükelçilik temeli atma girişimlerini egemenlik ihlali olarak kınadı. Açıklamada İsrail'den adımların derhal geri alınması, uluslararası kuruluşlardan bunlara meşruiyet kazandırmamaları istendi.

Somali hükümeti, İsrail'in Somaliland'ın Hargeisa kentinde büyükelçi akredite etme ve büyükelçilik binasının temelini atma girişimlerini ülkenin egemenliğinin ve toprak bütünlüğünün açık ihlali olarak nitelendirerek, söz konusu adımlara tepki gösterdi.

Somali Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Hargeisa'da büyükelçi akredite etme ve sözde büyükelçilik kurma girişimlerinin en güçlü ifadelerle kınandığı belirtildi.

Açıklamada, "Somali Federal Hükümetinin rızası olmadan gerçekleştirilen bu eylemler, Somali'nin egemenliğinin, toprak bütünlüğünün ve birliğinin açık bir ihlalini oluşturmaktadır. Somali, bu eylemleri hükümsüz, geçersiz ve hiçbir hukuki sonuç doğurmayan girişimler olarak reddetmektedir." ifadeleri kullanıldı.

Hargeisa ve Somaliland bölgesinin Somali Federal Cumhuriyeti'nin ayrılmaz bir parçası olduğu vurgulanan açıklamada, Diplomatik İlişkiler Hakkında Viyana Sözleşmesi uyarınca diplomatik ilişkilerin kurulması ve daimi diplomatik temsilciliklerin açılması için egemen devletin onayının gerektiği hatırlatıldı.

İsrail'in Aralık 2025'te Somaliland'ı tanıma kararının Afrika Birliği, Hükümetlerarası Kalkınma Otoritesi (IGAD), Arap Birliği ve İslam İşbirliği Teşkilatı tarafından reddedildiği anımsatılan açıklamada, Kızıldeniz ve Aden Körfezi'nde güvenlik sorunlarının arttığı bir dönemde bu tür adımların bölgesel gerilimleri derinleştirebileceği uyarısında bulunuldu.

Açıklamada, İsrail'den söz konusu girişimlerini derhal geri alması istenirken, tüm devletlere ve uluslararası kuruluşlara bu adımları reddetme ve bunlara meşruiyet kazandırabilecek girişimlerden kaçınma çağrısı yapıldı.

Somali hükümetinin ülkenin egemenliğini, birliğini ve toprak bütünlüğünü korumak amacıyla uluslararası hukuk çerçevesinde diplomatik, siyasi ve hukuki yollara başvurma hakkını saklı tuttuğu kaydedildi.

Açıklamada, "Somali'nin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı gösterilmelidir. Somali ulusunun birliği müzakere konusu değildir." ifadelerine yer verildi.

İsrail'in Somaliland'ı tanıması

Somali'nin kuzeybatısında yer alan Somaliland, 1991'de tek taraflı olarak bağımsızlığını ilan etmişti.

İsrail, 26 Aralık 2025'te Somaliland'ı bağımsız bir devlet olarak tanıyan ilk Birleşmiş Milletler üyesi ülke olmuş, Somali Federal Hükümeti, İsrail'in kararını ülkenin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne aykırı olarak nitelendirerek reddetmişti.

Kaynak: AA
Dışişleri BakanlığıBüyükelçilikPolitikaGüncelİsrailSomaliDünyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ankara kulislerini hareketlendirecek iddia Kabine ve kongre değişikliği bekleniyor Ankara kulislerini hareketlendirecek iddia! Kabine ve kongre değişikliği bekleniyor
2027’de memur maaşları ne olacak Bakan Işıkhan’dan açıklama var 2027'de memur maaşları ne olacak? Bakan Işıkhan'dan açıklama var
Berdan Mardini, öğretmen eşinden boşandı Berdan Mardini, öğretmen eşinden boşandı
Ünlü şarkıcı Emre Altuğ’dan AK Parti’ye sürpriz ziyaret Ünlü şarkıcı Emre Altuğ'dan AK Parti'ye sürpriz ziyaret
Emre Belözoğlu’nun Aziz Yıldırım’ı ağlatan sözleri yeniden gündemde Emre Belözoğlu'nun Aziz Yıldırım'ı ağlatan sözleri yeniden gündemde
Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe’nin yeni hocasını açıkladı Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'nin yeni hocasını açıkladı
21:10
A Milli Takım’da Belçika ve Fransa maçlarının kadrosu belli oldu İki yıldız isim kadroda yok
A Milli Takım'da Belçika ve Fransa maçlarının kadrosu belli oldu! İki yıldız isim kadroda yok
20:56
Selahattin Demirtaş’tan Terörsüz Türkiye açıklaması
Selahattin Demirtaş'tan Terörsüz Türkiye açıklaması
20:18
İstanbul’da hayat felç Metrobüs durağında adım dahi atamadılar
İstanbul'da hayat felç! Metrobüs durağında adım dahi atamadılar
19:35
Canlı anlatım: 3 dakikada 2 gol
Canlı anlatım: 3 dakikada 2 gol
19:32
Şişli’deki Haydar Aliyev Parkı’nda büstün kaldırılacağı iddiasına yalanlama
Şişli'deki Haydar Aliyev Parkı'nda büstün kaldırılacağı iddiasına yalanlama
18:58
İki kulüp anlaştı Emre Belözoğlu’ndan Fenerbahçelileri heyecanlandıracak istek
İki kulüp anlaştı! Emre Belözoğlu'ndan Fenerbahçelileri heyecanlandıracak istek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.11.2026 21:28:45. #7.12#
SON DAKİKA: Somali, İsrail'in Hargeisa'daki elçilik adımını egemenlik ihlali saydı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android