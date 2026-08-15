Somali Meclis Başkanı'ndan Türkiye mezunlarına destek - Son Dakika
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Somali Meclis Başkanı'ndan Türkiye mezunlarına destek

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Somali Halk Meclisi Başkanı Abdülkadir Mohamed Nur, Türkiye mezunlarıyla buluştu. Nur, mezunların ülkeye hizmetinden memnuniyet duyduğunu belirterek, Türkiye ile eşit düzeyde işbirliği yaptıklarını vurguladı.

Somali Federal Parlamentosu Halk Meclisi Başkanı Abdülkadir Mohamed Nur, Somali Türkiye Mezunları Derneği üyeleriyle başkent Mogadişu'da düzenlenen akşam yemeğinde buluştu.

10 Ağustos 2026'da Halk Meclisi Başkanlığına seçilen ve kendisi de Türkiye mezunu olan Nur, yemekte yaptığı konuşmada, Türkiye'de eğitim aldıktan sonra ülkelerine dönen Somalili mezunların kamu ve özel sektörde önemli görevler üstlenmesinden memnuniyet duyduğunu söyledi.

Nur, "Türkiye mezunlarının Somali'de ister kamuda ister özel sektörde ülkelerine hizmet ettiklerini görmek benim için paha biçilmez bir değer." dedi.

Kendisinin de Türkiye mezunları arasında görülmesinden memnuniyet duyduğunu belirten Nur, "Ofisim sizin ofisinizdir ve kapımız her zaman sizlere açıktır." ifadesini kullandı.

"Türkiye ile iki eşit devlet olarak işbirliği yaptık"

Türkiye-Somali ilişkilerine de değinen Nur, iki ülke arasındaki işbirliğinin karşılıklı saygı ve eşitlik temelinde yürütüldüğünü dile getirdi.

Nur, enerji ve petrol alanındaki işbirliğine ilişkin, "Petrol konusunda Türkiye bize, ABD'nin Suudi Arabistan ile ilişkisinde olduğu gibi davranmadı. Türkiye ile iki eşit devlet olarak işbirliği yaptık." diye konuştu.

Somali Türkiye Mezunları Derneği Başkanı Abdinasır Hassan Abi de Nur'u Halk Meclisi Başkanlığına seçilmesi dolayısıyla tebrik etti.

Somali'deki Türkiye mezunlarının oluşturduğu Peninsula Politika Araştırmaları Merkezi Başkanı Yasin Beşir İbrahim de Nur'u kutlayarak, mezunların ülkede kamu, özel sektör ve sivil toplum alanlarında aktif görevler üstlendiğini söyledi.

Programın sonunda Nur, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Somali'ye gerçekleştirdiği tarihi ziyaretin 15. yıl dönümü dolayısıyla Türkiye mezunlarının düzenlemeyi planladığı etkinliğin daha geniş katılımlı ve kapsamlı şekilde yapılması için destek sağlayacağını kaydetti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Somali Meclis Başkanı'ndan Türkiye mezunlarına destek - Son Dakika

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