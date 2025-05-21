Somali Medya Ekibine Seçim Haberciliği Eğitimi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Somali Medya Ekibine Seçim Haberciliği Eğitimi

AA ve Cumhurbaşkanlığı işbirliğiyle düzenlenen 'Seçim Haberciliği' eğitimi AAtölye'de başladı.

21.05.2025 11:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Anadolu Ajansı (AA) ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı işbirliğiyle Somali Cumhurbaşkanlığı medya ekibi için düzenlenen "Seçim Haberciliği" eğitiminin açılışı AAtölye'de yapıldı.

Seçim haberciliği alanında edinilen deneyimlerin paylaşılması, katılımcıların mesleki becerilerinin geliştirilmesi ve medya alanındaki güncel uygulamalar hakkında bilgi edinmelerini hedefleyen eğitimin açılış programı AAtölye'de düzenlendi.

AA Akademi Müdürü Zeynep Bayramoğlu Öztürk, AA ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı işbirliğiyle Somali Cumhurbaşkanlığı medya ekibine verilecek "Seçim Haberciliği" eğitiminin açılış konuşmasını yaptı.

Öztürk, iki gün sürecek eğitim süresince katılımcılara geniş bakış açısıyla yardımcı olmaya çalışacaklarını belirterek, "Bu program sayesinde karşılıklı etkileşim sağlanacak olmakla birlikte seçim haberciliği alanında karşılıklı deneyim paylaşımının teşvik edilmesi, Türkiye'nin seçim tecrübeleri hakkında paylaşımda bulunulması, seçim öncesi, sırası ve sonrasındaki süreçlerin takibi konusunda Anadolu Ajansının tecrübelerinin aktarılması amaçlanmaktadır." ifadelerini kullandı.

Seçimlerin, bir ülkenin demokratik işleyişinde hayati yere sahip olduğuna işaret eden Öztürk, bu süreçlerin güvenilir, doğru ve objektif şekilde kamuoyuna yansıtılmasının, basının temel sorumluluklarından biri olduğunu vurguladı.

"Anadolu Ajansı, haber üretiminde öncü rol oynuyor"

Öztürk, konukların eğitimde edineceği bilgi ve becerilerin, Türkiye ile Somali arasındaki işbirliğine ve demokratik süreçlerin desteklenmesine katkı sunacağına değinerek, Türkiye'nin demokrasi tarihi açısından oldukça parlak sicile sahip olduğunu ve ülkede seçimlere katılımın oldukça yüksek olduğunu dile getirdi.

"Anadolu Ajansı, 6 Nisan 1920'de Türkiye'nin bağımsızlık mücadelesini dünyaya duyurmak amacıyla kurulmuş ve o günden bu yana güvenilir haber kaynağı olmuştur. Bugün 137 ülkede faaliyet gösteren, 13 dilde yayın yapan ve geniş küresel ağa sahip olan Anadolu Ajansı, haber üretiminde öncü rol oynuyor." diyen Öztürk, AA'nın günlük binlerce haber, fotoğraf, video ve infografik üreterek doğru bilgiye erişimde kritik rol oynadığını söyledi.

AA Akademi'nin 2012'den bu yana medya alanında çok sayıda eğitim programı yürüttüğünü anımsatan Öztürk, Seçim Haberciliği eğitiminin de bu deneyimlerin bir parçası olduğunu kaydetti.

Programın hayata geçmesinde emeği geçen herkese teşekkür eden Öztürk, şu bilgileri paylaştı:

"Önümüzdeki iki gün boyunca sizleri hem teorik bilgilerle hem de uygulamalı içeriklerle buluşturmayı hedefliyoruz. Program kapsamında Türkiye'de seçim sürecinin medyada ele alınışı, seçim haberciliğinde doğruluk ve tarafsızlık, haber planlama ve içerik stratejileri, seçim döneminde görsel içerik kullanımı, sosyal medya kullanımı, canlı yayın ve anons teknikleri, seçim takip sistemleri ile infografik üretimi gibi konularda alanında yetkin ve uzman kişiler tarafından kapsamlı bir çerçevede sunumlar gerçekleştirilecektir."

Öztürk'ün konuşmasının ardından katılımcılarla hatıra fotoğrafı çekildi.

Eğitim programında birçok konu ele alınacak

AA Türkiye Haberleri Direktörü Hasan Ay'ın "Türkiye'de Seçim Süreçlerinin Medyada Ele Alınışı" başlıklı sunumuyla başlayan eğitim programında "Seçim Haberciliğinde Doğruluk ve Tarafsızlık", "Haber Planlama ve İçerik Stratejileri", "Seçim Döneminde Görsel İçerik Kullanımı", "Sosyal Medya İçerik Üretimi", "Canlı Yayın ve Anons", "Seçim Takip Sistemi" ile "İnfografik" konuları da ele alınacak.

Eğitimde Somali Bilgi, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Abdirahman Yusuf Al Adala, Somali Savunma Bakanlığı İletişim Direktörü Abdirazak Jama Elmi, Somali Cumhurbaşkanlığı İletişim Direktörü Mohamed Adan Mohamed, Somali Cumhurbaşkanlığı İletişim Danışmanı Abdisalam Ahmad Aato, Somali Cumhurbaşkanlığı İletişim Danışmanı Mohamed Abdullahi Abubakar, Somali Bilgi, Kültür ve Turizm Bakanlığı Stratejik İletişim Direktörü Abdishakur Ali Ahamed, Somali Başbakanlık Ofisi İletişim Direktörü ve Hükümet Sözcüsü Farhan Mohamed Jimale, Somali Başbakanlık Ofisi İletişim Direktörü Abdirisak Ali İbrahim ile Radyo Mogadişu Müdürü Abdifatah Dahir Jayte yer alıyor.

Kaynak: AA

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Anadolu Ajansı, Politika, Türkiye, Eğitim, Güncel, Somali, Medya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Somali Medya Ekibine Seçim Haberciliği Eğitimi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yargıtay’dan sürekli arızalanan sıfır otomobil için “yenisiyle değişim“ kararı Yargıtay'dan sürekli arızalanan sıfır otomobil için "yenisiyle değişim" kararı
Dünya devinden Galatasaray taraftarını korkutan paylaşım Dünya devinden Galatasaray taraftarını korkutan paylaşım
Kıvanç Tatlıtuğ’un yeni projelerden uzak kalmasının nedeni sonunda netlik kazandı Kıvanç Tatlıtuğ'un yeni projelerden uzak kalmasının nedeni sonunda netlik kazandı
Vatandaş, mağazadaki etiket oyununu böyle ifşa etti: Resmen dolandırıcılık Vatandaş, mağazadaki etiket oyununu böyle ifşa etti: Resmen dolandırıcılık
Şanlıurfa’da cinayet: 1 ölü, 1 gözaltı Şanlıurfa'da cinayet: 1 ölü, 1 gözaltı
Japon arkeolog Omura Eskişehir’de hayatını kaybetti Japon arkeolog Omura Eskişehir'de hayatını kaybetti
Fransa’da şiddetli yağış ve sel felaketi: 1 ölü, 1 kayıp Fransa'da şiddetli yağış ve sel felaketi: 1 ölü, 1 kayıp
Gökyüzünde görülen gizemli ışık huzmesi, şaşkınlık yarattı Gökyüzünde görülen gizemli ışık huzmesi, şaşkınlık yarattı
Jennifer Lopez, sütyensiz katıldığı konserde frikik verdi Jennifer Lopez, sütyensiz katıldığı konserde frikik verdi
Galatasaray, şampiyonluk sayısında Barcelona, Porto ve PSV ile yarışıyor Galatasaray, şampiyonluk sayısında Barcelona, Porto ve PSV ile yarışıyor
Erdoğan yapay zekayla oluşturulan bebeklik fotoğrafını yorumladı Erdoğan yapay zekayla oluşturulan bebeklik fotoğrafını yorumladı

11:12
Vatandaşa tek bir soru soruldu İşte PKK’nın silah bırakma kararı sonrası 26 ilde yapılan anket
Vatandaşa tek bir soru soruldu! İşte PKK'nın silah bırakma kararı sonrası 26 ilde yapılan anket
10:53
Küçük yaştaki bir çocuk, ailesinden habersiz aldığı otomobille kaza yaptı
Küçük yaştaki bir çocuk, ailesinden habersiz aldığı otomobille kaza yaptı
10:23
İYİ Parti’nin WhatsApp grubunda CHP’li kadın vekil üzerinden iğrenç muhabbet
İYİ Parti'nin WhatsApp grubunda CHP'li kadın vekil üzerinden iğrenç muhabbet
08:37
Emekli ve memur maaşları zamlanacak İşte ilk tahminler
Emekli ve memur maaşları zamlanacak! İşte ilk tahminler
07:15
BAE: Gazze’ye yardım ulaştırılması konusunda İsrail ile anlaşmaya vardık
BAE: Gazze'ye yardım ulaştırılması konusunda İsrail ile anlaşmaya vardık
16:14
Osimhen’den paylaşım geldi: Galatasaraylı taraftarlar yorum yağdırdı
Osimhen'den paylaşım geldi: Galatasaraylı taraftarlar yorum yağdırdı
16:11
Türk bayrağını yakmaya çalışan şahıs, tepki gelince arkasına bakmadan kaçtı
Türk bayrağını yakmaya çalışan şahıs, tepki gelince arkasına bakmadan kaçtı
16:09
Bahar Aksu cinayetinde Rüstem Elibol’a istenen ceza belli oldu
Bahar Aksu cinayetinde Rüstem Elibol'a istenen ceza belli oldu
16:00
İstiklal Marşı’na saygısızlık yapan ülkeye UEFA’dan ceza
İstiklal Marşı'na saygısızlık yapan ülkeye UEFA'dan ceza
15:47
Dries Mertens’ten çarpıcı itiraf: Dört gözle bekliyorum
Dries Mertens'ten çarpıcı itiraf: Dört gözle bekliyorum
15:24
Ahmet Minguzzi’nin öldürüldüğü bıçak “yasaklı“ sayılmadı
Ahmet Minguzzi'nin öldürüldüğü bıçak "yasaklı" sayılmadı
15:23
Fenerbahçe’nin yıldızından veda gibi paylaşım
Fenerbahçe'nin yıldızından veda gibi paylaşım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.05.2025 11:49:52. #7.13#
SON DAKİKA: Somali Medya Ekibine Seçim Haberciliği Eğitimi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.