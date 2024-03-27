Somali Ordusu 3 Operasyonda 81 Örgüt Üyesini Öldürdü

Google Pixel 9 Pro XL Tasarımı ve Ekran Boyutu Ortaya Çıktı

Google, Pixel 9 serisine Pixel 9 Pro XL modelini eklediğini duyurdu. Pixel 9 Pro XL, büyük ekran isteyen kullanıcılar için tasarlanmış bir model olarak karşımıza çıkacak. Pixel 9 ve 9 Pro modelleri arasında teknik anlamda bir fark olmayacak gibi görünüyor. Ekran boyutları ise Pixel 9 modeli için 6.03 inç, Pixel 9 Pro modeli için 6.1 inç ve Pixel 9 Pro XL modeli için 6.5 inç olacak. Pixel 9 serisi hakkında diğer teknik detaylar henüz açıklanmadı, ancak Adaptive Touch özelliği ve Qi2 şarj teknolojisinin beklentiler arasında olduğu söyleniyor.