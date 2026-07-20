Somali Ordusundan Eş-Şebab'a Operasyon

Somali ordusunun Aşağı Şabel bölgesinde terör örgütü Eş-Şebab'a yönelik düzenlediği operasyonda 9 militan etkisiz hale getirildi.

Somali Ulusal Televizyonunun haberine göre, terör örgütü Eş-Şebab'a yönelik operasyonda 9 militan etkisiz hale getirildi.

Öldürülenler arasında örgütün yerel düzeydeki elebaşının da bulunduğu bildirildi.

Söz konusu militanların, operasyonun gerçekleştirildiği bölgede gizlendikleri ifade edildi.

Somali güvenlik güçleri, son dönemde ülkenin çeşitli bölgelerinde Eş-Şebab'a yönelik yürüttüğü kara ve hava destekli operasyonlarını yoğunlaştırdı.

Somali'de 2006'da ortaya çıkan Eş-Şebab, Somali hükümeti ile uluslararası barış gücü unsurlarına karşı uzun yıllardır saldırılar düzenliyor.

Somali güvenlik güçleri ve uluslararası ortakların desteğiyle 2022'den bu yana ülkenin orta ve güney bölgelerinde örgüte karşı geniş çaplı operasyonlar yürütülüyor.