Somaliland'da Cumhurbşkanlığı Seçimleri Yapılıyor

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Somali'den tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Somaliland'da, ülkeyi 5 yıl boyunca yönetecek cumhurbaşkanını seçmek için halk, erken saatlerde sandık başına gitmeye başladı.

Somali'den 1991 yılında tek taraflı olarak bağımsızlığını ilan eden Somaliland'da, dördüncü kez doğrudan cumhurbaşkanlığı seçimleri yapılıyor. Erken saatlerde sandık başına giden halk, 5 yıl boyunca ülkeyi yönetecek cumhurbaşkanını seçecek.

Somaliland anayasasına göre, cumhurbaşkanlığı seçimleri her beş yılda bir yapılıyor.

Cumhurbaşkanlığına adaylığını koyan 3 isim arasında mevcut Cumhurbaşkanı ve Kulmiye Partisi'nden Musa Bihi Abdi, Wadani Partisi'nden Abdirahman Mohamed Abdullahi Irro ve UCID Partisi'nden Faisal Ali Warabe yer alıyor.

Cumhurbaşkanlığı seçiminde mevcut Cumhurbaşkanı Abdi, en güçlü adaylardan biri konumunda olsa da diğer aday Irro'nun da güçlü bir destekçi kitlesi bulunuyor.

Sabah erken saatlerde oyunu kullanan Abdi, seçim sonuçlarıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Abdi, demokratik sürece saygı duyduğunu belirterek, seçimden ne sonuç çıkarsa kabul edeceklerini ifade etti.

Wadani Partisi'nin cumhurbaşkanı adayı Abdirahman Irro ise yaptığı açıklamada, seçimde en fazla oyu alarak halkın kendisini cumhurbaşkanı seçeceğine inandığını söyledi.

Sosyal medyada yer alan görüntülerde, Somaliland'da halkın seçimlere büyük ilgi gösterdiği ve sandıklarda yoğunluk olduğu görülüyor.

Basına açıklama yapan Somaliland Seçim Komisyonu Başkanı Muse Hassan Yusuf, önceki seçimlere göre seçmen sayısında artış olduğunu belirterek, sandığa giden seçmen sayısının 1 milyon 227 bin 480, sandık sayısının ise 24 bin 650 olduğunu açıkladı.

Somaliland güvenlik güçleri, seçim süresince güvenliği sağlamak için önemli önlemler aldı. Büyük şehirlere kısıtlı sokağa çıkma yasağı getirilirken, her bölgede polis devriyeleri yoğunlaştırıldı.

Seçimler 2022'de yapılması gerekse de çeşitli sebeplerle ertelenmiş ve Cumhurbaşkanının görev süresi iki yıl daha uzatılmıştı. Bu durum, ülkede bazı tartışmalara yol açmıştı.

Abdi, yeniden seçilmesi durumunda 1 Ocak 2024'te Etiyopya ile Kızıldeniz'de imzaladıkları mutabakat zaptının geçerliliğini koruduğunu, anlaşmayı hayata geçireceğini ve bu adımın ülkesinin uluslararası kamuoyunda tanınmasına büyük katkı sağlayacağını kaydetmişti.