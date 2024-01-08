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Somaliland Savunma Bakanı, Etiyopya ile yapılan denize erişim anlaşması nedeniyle istifa etti - Son Dakika
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Somaliland Savunma Bakanı, Etiyopya ile yapılan denize erişim anlaşması nedeniyle istifa etti

Somaliland'in Savunma Bakanı Abdiqani Mohamud Ateye, Somaliland ile Etiyopya arasında yapılan denize erişim anlaşması nedeniyle görevinden istifa etti. Ateye, anlaşmayı hukuksuz olarak nitelendirerek, görevinden istifa ettiğini açıkladı. Etiyopya'nın Somaliland kıyılarında ticari ve askeri faaliyetlerde bulunabilmesine olanak tanıyan anlaşma, bölgesel tansiyonu artırdı ve Arap Birliği ile Afrika Birliği tarafından kınandı.

Somaliland Savunma Bakanı, Etiyopya ile yapılan denize erişim anlaşması nedeniyle istifa etti
08.01.2024 - 19:21,
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Somali'den tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Somaliland'in Savunma Bakanı Abdiqani Mohamud Ateye, Somaliland ile Etiyopya arasında yapılan denize erişim anlaşması nedeniyle görevinden istifa etti.

Ateye, ulusal televizyona yaptığı açıklamada, Somaliland ile Etiyopya arasında yapılan "hukuksuz anlaşmaya" karşı çıktığını belirterek, bu nedenle görevinden istifa ettiğini bildirdi.

"Etiyopya sadece denizi ve limanı istemiyor, topraklarımızı da alıyor." diyen Ateye, Somaliland Başkanı Musa Bihi Abdi'nin, Etiyopya ile Kızıldeniz'de liman ve deniz üssü anlaşması konusunda bakanlarına danışmadığını iddia etti.

Ateye, "Abdi hükümetinden istifa ettim, bildiğiniz gibi Başkanımız Etiyopya ile anlaşma yaptı. Denizimizin 20 kilometresini devretti, ben bu konuya şiddetle karşıyım ve Somali topraklarını almalarına izin veremem." ifadesini kullandı.

Etiyopya, hem ticari hem de askeri olarak kıyıları kullanabilecek

Etiyopya ile Somaliland arasında liman kullanımı ve denize erişim için 1 Ocak'ta mutabakat zaptı imzalanmıştı. Bu, Etiyopya'nın hem ticari hem de askeri olarak Somaliland kıyılarında faaliyet yürütmesine izin veriyor.

Somaliland Başkanı Abdi, anlaşmanın tamamlanmasıyla Etiyopya'nın kendilerini "bağımsız" olarak tanıyacağını söylemişti.

Etiyopya'nın Kızıldeniz sahillerine erişim sağlamak için Somaliland ile yaptığı anlaşma, son yıllarda tırmanışa geçen bölgesel tansiyonu daha da yükseltmişti.

Arap Birliği ve Afrika Birliği, Etiyopya ile Somaliland arasındaki deniz erişim işbirliğine yönelik, "Kızıldeniz'de askeri üs inşasının ve liman geliştirilmesinin önünü açan" anlaşmayı reddettiklerini ve kınadıklarını duyurmuştu.

Kaynak: AA
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Etiyopya, Somali, Uluslararası İlişkiler, Politika, Güncel, Son Dakika

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