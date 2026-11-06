Hastane ve eczanelerden toplanan miadı dolmuş ilaçlar yeni kutuyla satışa çıkarılmış: 11 ilde 21 tutuklama - Son Dakika
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Hastane ve eczanelerden toplanan miadı dolmuş ilaçlar yeni kutuyla satışa çıkarılmış: 11 ilde 21 tutuklama

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Hastane ve eczanelerden toplanan miadı dolmuş ilaçlar yeni kutuyla satışa çıkarılmış: 11 ilde 21 tutuklama
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Hastane ve eczanelerden toplanan miadı dolmuş ilaçlar yeni kutuyla satışa çıkarılmış: 11 ilde 21 tutuklama
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Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada, son kullanma tarihi geçen ilaçları hastane ve eczanelerden temin edip kutu ile prospektüslerini yenileyerek tekrar piyasaya veren şebekeye 11 ilde baskın yapıldı. Hesaplarda 650 milyon liraya yakın para trafiği saptanan 24 şüpheliden 21'i tutuklandı.

İstanbul'da, hastane ve eczanelerden temin ettikleri son kullanma tarihi geçmiş ilaçların kutu ve prospektüslerini değiştirerek yeniden piyasaya sürdüğü belirlenen şüphelilere yönelik İstanbul merkezli 11 ilde operasyon düzenlendi. Operasyonlarda gözaltına alınan 24 şüpheliden 2'si emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, 1 şüpheli hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı, 21 kişi ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

HESAPLARDA 650 MİLYON LİRALIK HAREKET

İstanbul emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde son kullanma tarihi geçmiş ilaçları yasa dışı yollarla temin ederek yeniden piyasaya süren şüphelilere yönelik çalışma başlattı. Hastane ve eczanelerden aldıkları ilaçların kutu ve prospektüslerini değiştirdikleri belirlenen şüpheliler, teknik ve fiziki takibe alındı. MASAK raporları doğrultusunda yapılan incelemelerde, şüphelilerin hesaplarında yaklaşık 650 milyon liralık para hareketi bulunduğu tespit edildi.

11 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Çalışmaların tamamlanmasının ardından bu sabah saatlerinde İstanbul merkezli 11 ilde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 24 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda ilaç ve dokümanın yanı sıra 300 bin lira, 54 bin euro, 110 bin dolar, 110 gram altın, 5 bilezik ve 3 altın ele geçirildi. Operasyonda ele geçirilenler İstanbul Emniyeti'nde sergilendi.

21 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 24 şüpheli 4 Kasım'da geçirildikleri sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 2'si emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılırken 1'i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı, 21 kişi ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: DHA
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