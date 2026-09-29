Son üç yılda ülkesine dönen 6 milyon Afgan, yardım kuruluşlarının yükünü artırdı

Son üç yılda ülkesine dönen 6 milyon Afgan, yardım kuruluşlarının yükünü artırdıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
BM Mülteciler Yüksek Komiserliği, son üç yılda yaklaşık 6 milyon Afgan vatandaşının ülkesine geri döndüğünü bildirdi. Dönenlerin çoğu Pakistan ve İran'dan gelirken, yerel topluluklar ve yardım kuruluşları üzerindeki yük arttı, birçok kişi temel hizmetlere ihtiyaç duyuyor.
MEZAR-I ŞERİF, 29 Eylül (Xinhua) -- Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği, son üç yılda yaklaşık 6 milyon Afgan vatandaşının ülkeye geri döndüğünü bildirdi. Bunların büyük bölümünü Pakistan ve İran gibi komşu ülkelerden gelenler oluşturuyor.
Çok sayıda kişinin ülkeye dönüş yapması, yerel topluluklar ve insani yardım kuruluşları üzerindeki yükü artırdı. Geri dönenlerin birçoğunun barınma, istihdam, eğitim, sağlık hizmetleri ve diğer temel ihtiyaçlar konusunda desteğe ihtiyaç duyduğu belirtildi.
Kaynak: Xinhua
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