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Son yağışlar Kızılırmak Deltası'na 'can suyu' oldu

SAMSUN - Samsun'da son günlerde etkili olan sağanak yağışlar, kuraklıkla boğuşan Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'ne bir nebze de olsa 'can suyu' oldu.

UNESCO Dünya Geçici Miras Listesi'nde yer alan ve yeterli yağış almadığı için sulak bölgeleri kuruyan Kızılırmak Deltası, Samsun'da son günlerde etkili olan yağmur yağışı sonrası suya kavuştu. Kuraklık riskinin halen devam ettiği deltanın bazı çatlayan topraklarına su düşmesi sevindirdi.

Kızılırmak Deltası Sulak Alan ve Kuş Cenneti Alan Başkanı Doç. Dr. Mustafa Güler, "Bu sene bildiğiniz gibi Türkiye genelinde ciddi bir kuraklık riskiyle karşı karşıyayız. Birçok alanda yağış almadığımız aylar geçiriyoruz. Kızılırmak Deltası da bu konuda aslında etkilenen bölgelerden bir tanesini oluşturuyor. Kızılırmak Deltası Sulak Alan ve Kuş Cenneti'nde aslında bu periyotu aslında 4-5 yıllık periyot halinde benzer durumları görüyoruz. Biz yine diğer bölgelere göre daha şanslıyız. Çünkü Karadeniz Bölgesi'ndeyiz. Arada sırada da olsa aldığımız yağışlar bir can suyu özelliğindedir. Kızılırmak Deltası'na hayat veriyor. Geçen haftalarda aralıklı yağan yağmurlar Kızılırmak Deltası'nda o ciddi kuraklığı bir nebzede olsa gidermiş oldu. Belli bölgelerde su birikmesi sağlanmış oldu. Bu da buradaki doğal yaşamın, canlılığın devam etmesi açısından büyük öneme sahiptir. Birkaç sefer daha böyle yağışlar aldığı taktirde Kızılırmak Deltası'ndaki o kuraklık riskini ortadan kaldıracağımız düşünüyorum" dedi.