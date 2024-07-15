Soner Sert'in yönettiği 'Annem Hakkında' filminin çekimleri tamamlandı - Son Dakika
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Soner Sert'in yönettiği 'Annem Hakkında' filminin çekimleri tamamlandı

Soner Sert'in senaristliğini ve yönetmenliğini üstlendiği 'Annem Hakkında' filminin çekimleri, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde tamamlandı. Film, kalabalık bir ailenin hikayesini kara komedi üzerinden beyaz perdeye aktarıyor. Başrolleri Burak Dakak ve Kadir Çermik'in paylaştığı filmde, Yurdaer Okur, Başak Daşman, Name Önal, Sahra Şaş, Işıknaz Özedgü, Gürsu Gür ve Şerif Erol de rol aldı. Film, festival sürecini tamamladıktan sonra Türkiye'de vizyona girecek.

15.07.2024 13:23
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Senaristliğini ve yönetmenliğini Soner Sert'in üstlendiği "Annem Hakkında" filminin çekimleri, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) tamamlandı.

Ayem Film'den yapılan açıklamaya göre, İstanbul çekimlerinin ardından KKTC çekimleri gerçekleştirilen film, kalabalık bir ailenin hikayesini kara komedi üzerinden beyaz perdeye aktarıyor.

Yapımcılığını Ayem Film gerçekleştirdiği filmde başrolleri Burak Dakak ile Kadir Çermik paylaştı. Filmde ayrıca Yurdaer Okur, Başak Daşman, Name Önal, Sahra Şaş, Işıknaz Özedgü, Gürsu Gür ve Şerif Erol da rol aldı.

Yaklaşık 50 dereceye varan sıcaklıklarda çalışan ekip ve oyuncular için hava şartlarına uyumlu bir program hazırlandı.

Filmin konusu özetle şöyle:

"Bir sayfiye yerinde, kalabalık bir aile, genç bir kadın olan Aysel'in ölümünün 5. yılında bir araya gelmek ve bir mevlit okutmak ister. Kadının oğlu Caner, eski kocası Muharrem, abisi Halil, yengesi Nermin ve kız kardeşi Halime'nin bir araya geldiği buluşma, hiç hesapta olmayan tartışmaların açılmasına ve ilişkilerin tepetaklak olmasına neden olur."

Film, çeşitli ülkelerde festival sürecini tamamladıktan sonra Türkiye'de vizyona girecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Soner Sert'in yönettiği 'Annem Hakkında' filminin çekimleri tamamlandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Soner Sert'in yönettiği 'Annem Hakkında' filminin çekimleri tamamlandı - Son Dakika
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