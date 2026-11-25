Türkiye genelinde 88 noktada 7/24 esasıyla hizmet veren Şiddet Önleme ve İzleme Merkezleri (ŞÖNİM), konukevlerinden ayrılan şiddet mağduru kadınları yeni yaşamlarında da yalnız bırakmıyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde çalışmalarını sürdüren ŞÖNİM'lerde, kadına yönelik şiddetin önlenmesi amacıyla danışmanlık, rehberlik ve izleme hizmeti veriliyor.

Şiddet mağdurunun korunması ve güçlendirilmesine yönelik bu merkezlerde, psikososyal, hukuki, ekonomik, eğitim, sağlık, iş ve meslek danışmanlığı desteğinin yanı sıra 6284 sayılı Kanun kapsamında tedbir kararı başvurusu ve izleme ile kadın konukevine yerleştirme hizmetleri verilerek, şiddet mağdurlarının toplumsal hayata etkin katılım sağlamalarına destek sunuluyor.

Bu kapsamda konukevlerinden gerekli desteği alarak ayrılan şiddet mağduru kadınlar da yeni hayatlarını kurarken Şiddet Önleme ve İzleme Merkezlerindeki (ŞÖNİM) meslek elemanlarından ihtiyaç duydukları her an danışmanlık hizmeti almaya devam ediyor.

Şiddet mağdurunun durumuna göre hizmet şekli belirleniyor

ŞÖNİM Müdürü Nezaket Çiçek, AA muhabirine, bu merkezlerin hangi usul ve esaslara göre çalıştığını anlattı.

Şiddet mağduru bir kadın ve beraberindeki çocuk ŞÖNİM'e başvurduğunda ilk olarak onlarla ilgilenmesi için bir meslek elemanı atamasının yapıldığını anlatan Çiçek, şöyle konuştu:

"Bu meslek elemanı kadınla hemen gizlilik ve güvenlik koşullarına uygun bir şekilde görüşme odasında görüşmesini yapar. Kadınla ilgili yapılacakları, müdahale planını hazırlayarak birlikte karar verir. Barınma ihtiyacı bulunuyorsa kadın konukevine yerleştirilmesi ile ilgili işlemleri yapar ya da can güvenliği riski varsa, acil tedbir kararı alınması gerekiyorsa gerekli tedbirlerin alınması için bilgi ve belgeleri hazırlayarak mahkemelere sunar. Sonrasında da mağdurun izleme ve takip süreçlerini yürütür. İhtiyaç duyulan hizmet, danışmanlık ve rehberlik hizmetleriyle devam eder."

Çiçek, ŞÖNİM'lere doğrudan başvurunun mümkün olduğunu belirterek, polis ve jandarma gibi kolluk birimleri, cumhuriyet başsavcılıkları, mülki amirler ve mahkemeler üzerinden gelen başvuruların da işleme alındığını kaydetti.

Şiddet mağdurlarının "ALO 183 Şiddetle Mücadele Hattı" üzerinden de ŞÖNİM'lere başvurabildiğini aktaran Çiçek, sadece fiziksel şiddet değil her türlü şiddete karşı mağdur kadınların yanında yer aldıklarını ve ona göre hizmet şekillerini belirlediklerini söyledi.

"İş ve meslek danışmanlığı için İŞKUR'a yönlendiriyoruz"

ŞÖNİM'lerde sosyal çalışmacı, psikolog, çocuk gelişimcisi, sosyolog ve psikolojik danışmanlardan oluşan meslek elemanı kadrosunun görev yaptığını belirten Çiçek, meslek elemanlarının, aldıkları eğitimler doğrultusunda şiddet mağdurlarına rehberlik ve danışmanlık hizmeti sunduğunu anlattı.

İhtiyaç duyulması halinde hukuki ve ekonomik desteğin de sağlandığını bildiren Çiçek, çocukları için kreş desteği ya da iş ve meslek danışmanlığı için İŞKUR'a yönlendirme gibi hizmetler de sunduklarını dile getirdi.

Gerekli destekleri alarak yeni hayatını kurmak üzere bu merkezlerden ayrılan şiddet mağduru kadınlara yönelik çalışmalar hakkında da bilgi veren Çiçek, şunları kaydetti:

"Ayrıldıktan sonra da ŞÖNİM'in onları izleme takip yükümlülüğü var. Kadınların konukevinden ayrılmasının ardından ŞÖNİM tarafından izleme ve takip çalışmaları yürütülüyor. Kadınlar, ihtiyaç duyduklarında ŞÖNİM'deki meslek elemanlarından danışmanlık almaya devam edebiliyor. İzleme ve takip yapıldığında da eğer tedbir kararına tekrar ihtiyaç duyduysa ona göre rehberlik yapıyoruz. Ya da başka bir ihtiyacı var, her an buradaki uzmanı arayıp danışmanlık hizmetinden yararlanabilir."

ŞÖNİM'in koordinasyon sağlama görevi de bulunuyor

Çiçek, ŞÖNİM'in şiddet mağdurlarına yönelik çalışma yürüten kamu kurum ve kuruluşları ile diğer kuruluşlar arasında koordinasyonu sağlama görevi de bulunduğunu belirtti.

Şiddet mağdurlarının korunmasına yönelik tedbirlerin yetersiz kaldığı durumlarda elektronik kelepçe uygulamasına da başvurulabildiğini söyleyen Çiçek, "Koruyucu ve önleyici tedbir kararlarını desteklemek amacıyla bu yönteme başvuruyoruz ve takip ediyoruz." dedi.

Çiçek, 25 Kasım "Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü"ne ilişkin ise Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, diğer kamu kurumları, üniversiteler ve sivil toplum kuruluşları tarafından da farkındalık çalışmalarının yapıldığını söyledi.