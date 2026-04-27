Üye Girişi
Son Dakika Logo

Sony, Güney Kore ve Güneydoğu Asya'da PS5, PS5 Pro ve PlayStation Portal Fiyatlarını Artırıyor

27.04.2026 17:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

1 Mayıs 2026'dan itibaren geçerli olacak fiyat artışları, küresel ekonomik baskılar ve artan maliyetler gerekçesiyle yapılıyor.

Sony, 1 Mayıs 2026'dan itibaren Güney Kore ve Güneydoğu Asya'daki altı ülkede PlayStation 5, PS5 Pro ve PlayStation Portal fiyatlarını artıracağını duyurdu. Şirket, gerekçe olarak küresel ekonomik baskıları ve dalgalanmaları gösterdi. Daha önce ABD, Avrupa ve Japonya'da benzer zamlar yapılmıştı.

Yeni fiyatlandırma; Güney Kore, Singapur, Malezya, Tayland, Endonezya, Filipinler ve Vietnam'ı etkileyecek. Örneğin, Güney Kore'de PS5 fiyatı 948.000 Won'a, Tayland'da 20.990 Baht'a yükseldi. PS5 Pro ve PlayStation Portal da zamlandı. Bu artışlar, konsol sahibi olma maliyetini rekor seviyelere taşıdı.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

Güneydoğu Asya, Playstation, Güney Kore, 1 Mayıs, Güncel, Sony, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.04.2026 18:25:48. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.