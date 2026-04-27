Sony, Güney Kore ve Güneydoğu Asya'da PS5, PS5 Pro ve PlayStation Portal Fiyatlarını Artırıyor

Sony, 1 Mayıs 2026'dan itibaren Güney Kore ve Güneydoğu Asya'daki altı ülkede PlayStation 5, PS5 Pro ve PlayStation Portal fiyatlarını artıracağını duyurdu. Şirket, gerekçe olarak küresel ekonomik baskıları ve dalgalanmaları gösterdi. Daha önce ABD, Avrupa ve Japonya'da benzer zamlar yapılmıştı.

Yeni fiyatlandırma; Güney Kore, Singapur, Malezya, Tayland, Endonezya, Filipinler ve Vietnam'ı etkileyecek. Örneğin, Güney Kore'de PS5 fiyatı 948.000 Won'a, Tayland'da 20.990 Baht'a yükseldi. PS5 Pro ve PlayStation Portal da zamlandı. Bu artışlar, konsol sahibi olma maliyetini rekor seviyelere taşıdı.