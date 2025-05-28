Sony Music Türkiye'den Yeni Çalışmalar Tanıtıldı

Sony Music Türkiye, yakın zamanda müzikseverlerle buluşacak yeni çalışmaları, düzenlenen davette medya mensuplarına tanıttı.

Etkinlik, şirketin CEO'su Özden Bora'nın ev sahipliğinde Sony Music Türkiye'nin Levent'teki ofisinde düzenlendi.

Toplantıya sanatçılar Demir Demirkan, Sefo, Aerro, Burak Bedirli, Maya Perest, Işıl Ayman, Melsum, Emir Ersoy ve Yase katıldı.

Işıl Ayman ile Maya Perest, gitarları eşliğinde solo performanslara imza atarak, hem sevilen hem de yeni şarkılarını yorumladı.

Konser programı nedeniyle etkinliğe katılamayan ve video mesajıyla davetlilere seslenen Buray'ın 30 Mayıs'ta yayınlanacak yeni şarkısı "Buzlu Cam"ın video klibi de etkinlikte ilk kez izleyicilere gösterildi.

Emre Aydın'ın 6 Haziran'da yayınlanacak "Son Yalancı" adlı şarkısı da davetlilerin beğenisine sunuldu.

Aerro'nun ilk albümünden, Soner Sarıkabadayı ile ortak çalışması olan "Bence de Git" ile Ayberk Serin'in yeni şarkısı "Sevdadan" etkinlikte davetlilere dinletildi.