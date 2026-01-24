Sophie Dervaux, İzmirli Müzikseverleri Büyüledi - Son Dakika
Sophie Dervaux, İzmirli Müzikseverleri Büyüledi

24.01.2026 10:29  Güncelleme: 11:57
Fransız fagot sanatçısı Sophie Dervaux, İzmir Devlet Senfoni Orkestrası ile birlikte İzmir Büyükşehir Belediyesi Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde sahne aldı. Konserde Dervaux'un sergilediği performans dinleyicilere harika anlar yaşattı.

(İZMİR) - Fransız fagot sanatçısı Sophie Dervaux, İzmir Devlet Senfoni Orkestrası (İZDSO) ile İzmir Büyükşehir Belediyesi Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde sahne aldı. Azerbaycanlı şef Fuad Ibrahimov'un yönetiminde gerçekleşen konser, dinleyicilere unutulmaz bir müzik ziyafeti yaşattı.

İzmir Devlet Senfonu Orkestrası'nın (İZDSO), ocak ayı üçüncü konserinde uluslararası üne sahip Fransız fagot sanatçısı Sophie Dervaux sahne aldı. İzmir Büyükşehir Belediyesi Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde Azerbaycanlı şef Fuad Ibrahimov'un yönetiminde gerçekleşen konser, izleyicilere unutlumaz bir gece yaşattı. Genç yaşına rağmen, Avrupa'nın önde gelen filarmoni, senfoni ve opera orkestralarında solist olarak görev alan Sophie Dervaux, 2015 yılından bu yana Viyana Filarmoni Orkestrası ve Viyana Devlet Operası Orkestrası'nın baş fagotçusu.

Sanatçılar ayakta alkışlandı

Yaklaşık kırk beş dakika boyunca sahnede kalan Fransız fagot sanatçısı Sophie Dervaux, müzikseverlere unutulmaz bir performans sergiledi. Alman Romantizminin öncülerinden Carl Maria von Weber'in 1811 yılında Münih Sarayı'nın fagotçusu Georg Friedrich Brandt için yazdığı Fagot Konçertosu ile başladığı program, Felix Mendelssohn'un 1833'te tamamladığı 4. Senfoni gibi önemli eserlerle devam etti. İzmirli sanatseverler, orkestranın eşlik ettiği konuk solist Dervaux'u ve sanatçıları uzun süre ayakta alkışladı.

