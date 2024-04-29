Sorbonne Üniversitesi Öğrencileri İsrail\'in Filistin\'e Saldırılarını Protesto Etti

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Fransa'nın önde gelen üniversitelerinden Sorbonne'da öğrenciler, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarının son bulması talebiyle gösteri yaptı.

Başkent Paris'te, Sorbonne Üniversitesinde yüzlerce öğrenci üniversite binası önünde toplandı.

Oturma eylemi yaparak ve tempo tutarak Gazze'deki krizi ve İsrail saldırılarını protesto eden öğrenciler, metrelerce uzunluğunda Filistin bayrağı açtı.

Ayrıca öğrenciler kampüste çadırlarıyla kamp kurdu.

Üniversite önünde yoğun güvenlik önlemleri alınırken, polis eylem yapan öğrencilerin bulunduğu alanı çevreledi.

"Gazze Gazze, Sorbonne seninle", "Özgür Filistin" sloganları atan öğrenciler ile polis arasında zaman zaman arbede yaşandı.

Sorbonne Üniversitesinden bir grup öğrenci, geçen hafta Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un üniversiteyi ziyaretinde, konuşma yaptığı bina çevresinde Filistin'e destek gösterisi düzenlemişti.

Ülkenin prestijli üniversitelerinden Sciences Po'da da Filistin'e destek eylemleri sürüyor.