Sorgun\'da Özel Çocuklar El Sanatları Öğreniyor

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Yozgat'ın Sorgun ilçesinde belediye tarafından açılan el sanatları merkezinde özel çocuklar el sanatı öğreniyor.

Sorgun Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci, el sanatları merkezinde 12 çocuğun değişik sanat dallarını öğrenerek, kendini geliştirdiğini söyledi.

Kursların belediye tarafından hazırlanan Avrupa Birliği projesi kapsamında verildiğini ifade eden Ekinci, "Haftanın 3 günü el sanatları atölyemize gelen çocuklarımıza çini, çanta yapımı ve ebru sanatı eğitimi veriliyor. Ayrıca çocuklarımıza müzik ve yüzme eğitimleri de veriliyor." dedi.