Sorgun'da Yaz Kur'an Turnuvası Tamamlandı

20.08.2025 16:17
Sorgun'da düzenlenen Yaz Kur'an Kursları Futbol Turnuvası'nda Bahçesaray şampiyon oldu.

Yozgat'ın Sorgun İlçe Müftülüğü tarafından gençlik faaliyetleri kapsamında düzenlenen Yaz Kur'an Kursları Arası Futbol Turnuvası sona erdi.

Sorgun İlçe Stadyumu'nda gerçekleştirilen turnuvada, Bahçesaray Futbol Takımı şampiyonluğa ulaştı.

Bahçesaray ve Yeşilova Camileri Kur'an kursları arasında oynanan final maçının normal süresinin beraberlikle sonuçlanmasının ardından penaltı atışları sonucunda rakibine 3-2 üstünlük sağlayan Bahçesaray Kur'an Kursu şampiyon oldu.

Turnuvada Yeşilova Kur'an Kursu ikinci, Ravza Kur'an Kursu üçüncü, Agah Cami Kur'an Kursu ise dördüncü sırada yer aldı.

Müsabakaların ardından İlçe Müftülüğü Gençlik Merkezi'nde kupa töreni düzenlendi.

Kaynak: AA

