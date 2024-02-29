Sorgun Kaymakamlığı, öğrencilere sinema deneyimi yaşattı - Son Dakika
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Sorgun Kaymakamlığı, öğrencilere sinema deneyimi yaşattı

Sorgun Kaymakamlığı, öğrencilere sinema deneyimi yaşattı

Sorgun Kaymakamlığı, daha önce hiç sinemaya gitmeyen öğrencileri Yozgat'ta bulunan bir sinema salonuna götürerek film izlettirdi. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından planlanan etkinlik kapsamında 125 öğrenci faydalandı. Etkinlikle öğrencilere milli ve kültürel değerler konusunda farkındalık oluşturulması hedeflenirken, sinemanın ardından çeşitli aktiviteler de düzenlendi.

29.02.2024 17:15  Güncelleme: 17:16
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Sorgun Kaymakamlığı daha önce hiç sinemaya gitmeyen öğrencileri, Yozgat'ta sinema salonuna götürüp film izlettirdi.

Sosyal Dayanışma Vakfı himayesinde, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün planlamasıyla gerçekleştirilen etkinlik ile ilgili AA muhabirine konuşan İlçe Milli Eğitim Müdürü Musa Öcal, 125 öğrencinin etkinlikten faydalandığını söyledi.

Öğrencilerde ve toplumda milli ve kültürel değerler yönünden farkındalık oluşturmayı amaçladıklarını dile getiren Öcal, "Öğrencilerimizi hayata hazırlamak, kültürel, sosyal ve duygusal gelişimlerine katkıda bulunmak, öğrencilerin hayal gücünün gelişmesine imkan sağlamak, anı kültürü oluşturmak ve çevresine daha duyarlı bireyler yetiştirmek amaçlandı. Sinemayla buluşturulan öğrencilerimize, sinemanın ardından çeşitli aktiviteler yapma imkanı sunuldu. Kaymakamımız İhsan Emre Aydın, öğrencilerimizi bu güzel etkinlikte yalnız bırakmadı." diye konuştu.

Kaynak: AA

Sorgun, Yozgat, Eğitim, Güncel, Son Dakika

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