Sosyal Demokrat Belediyecilik Günleri... Seyit Torun: Ara Seçimle veya Zamanında Seçimle Birlikte Bu İktidarı Göndermiş Olacağız

(ANKARA) - CHP Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Politika Kurulu Başkanı Seyit Torun, "Bugün kibir abidesi olan iktidar, halktan uzaklaşan iktidar, bunu gördükçe de tutuklamalarına, haksız, hukuksuz uygulamalarına başladı. Bugün 17 belediye başkanımız maalesef esaret altında. Birçok bürokratımız, belediye meclis üyemiz esaret altında. İddianameler çöktü. Savunmaları ne kadar izliyorsunuz, bilmiyorum. Altı boş, içi boş tamamen. Ama bu hukuksuzluğa asla teslim olmayacağız. İnanıyorum ki, önümüzdeki süreçte halkın iradesi, halkın talebi ve içinde bulunduğumuz olumsuzluğun getirdiği o erken seçimle birlikte veyahut da ara seçimle birlikte veya zamanında seçimle birlikte bu iktidarı da göndermiş olacağız" dedi.

CHP Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Politika Kurulu Başkanı Seyit Torun, Sosyal Demokrasi Derneği (SDD) tarafından eski Ankara Belediye Başkanı ve siyasetçi Ali Dinçer'in anısına Etimesgut 100. Cumhuriyet Kültür Merkezi'nde düzenlenen "1. Sosyal Demokrat Belediyecilik Günleri" etkinliğinin açılış konuşmasını yaptı. Torun, şunları kaydetti:

"Güne başlarken umutla, sevinçle başlamak istiyoruz ama her uyandığımızda maalesef Türkiye'de hukukun askıya alındığı, iktidarın her geçen gün baskısını artırdığı, ülkeyi yönetemedikçe maalesef, sadece ve sadece korkuyla, baskıyla yönetmeye çalıştığı bir sürecin içindeyiz. Bunu daha önceki dönemlerde de gördük. Belli iktidar dönemlerinde de gördük. 12 Eylül dönemlerinde de gördük. Ama ne olursa olsun hiçbir zaman baskı ve adaletsizlik galip gelmedi. Halkın iradesi her zaman galip geldi. Bu milletin feraseti her zaman kazandı. Önümüzdeki günlerde bunun biteceğini ve gene halk iradesinin egemen olacağına, hukukun üstünlüğünün egemen olacağına kesinlikle inanıyorum ve asla diz çökmeyeceğimizi, bir adım daha geri atmayacağımızı ifade etmek istiyorum."

"Ali Dinçer sosyal demokrat belediyecilik anlayışının en iyi örneklerini verdi"

Ali Dinçer belediyecilikte gerçekten çok önemli şeyler yaptı. Belediyecilik yol yapmak, su yapmak, köprü yapmak belki ama aslında bir yerde gönül yapmak, sosyal belediyecilik yapmak, sosyal demokrat belediyecilik anlayışını ortaya koymak. Çünkü halkımız 24 saat 365 gün hizmet almak durumunda. Bu ihtiyaçlar sadece fiziksel değil, aynı zamanda kültürel, sosyal ve ekonomik olarak da olmalı. Ali Dinçer de bu politikaları uyguladı ve gerçekten sosyal demokrat belediyecilik anlayışının en iyi örneklerini verdi ve halkının eğitiminden sağlığına, kültüründen sanatına kadar her anlamda katkı sundu, destek verdi.

2019'da göreve gelen belediye başkanlarımız hemen arkasında bir pandemi tehdidi ile karşı karşıya kaldılar. Bu süreçte belki ülkeyi yönetemeyenlerin beş maskeyi dağıtamadığı dönemde onlar halkımızın her türlü ihtiyaçlarını karşıladılar. Hatırlayın, evlerimizde izole olduğumuz o süreç içerisinde, ekmeğimizden gazetemize kadar birçok ihtiyacımızı karşıladı. Onlar IBAN numarası gönderdi, ülkeyi yönetenler. Ama bizim belediyelerimiz bütün kaynaklarını, elindeki bütün imkanlarını o zor koşullarda, hayati tehlike ile karşı karşıya kaldığımız süreçte her türlü desteklerini verdiler.

Tabii bununla da bitmedi. Çiftçimizin derdine de koştular. Mansur Başkanım, Tarım Bakanlığı'nın belki yapmadığı birçok hizmeti Ankara'nın kırsalında birçok çiftçimize destek oldu. Aynı zamanda az önce de ifade ettiği gibi ekonomik zorluk içerisinde olan, gerçekten hayatını idame ettirirken birçok ihtiyacını karşılayamayan birçok yurttaşımıza dokundu. İstanbul'da Sayın Ekrem İmamoğlu kreşlerle, öğrenci yurtlarıyla birçok konuda önemli hizmetler verdi. İzmir'de belediye başkanlarımız, Cemil Tugay birçok konuda önemli projeleri hayata geçirdi. Eskişehir'de önceki belediye başkanımız Sayın Yılmaz Büyükerşen, ki düşünün, Türkiye'de belediyecilikte çok örnektir, o Eskişehir'de inanılmaz hizmetlere imza attı.

"Belediyelerimiz vatandaşımızın en önemli sorunlarına parmak bastı"

Kısacası, bizim belediyelerimiz vatandaşımızın en önemli sorunlarına parmak bastı. Öyle uçuk kaçık projelerle de uğraşmadı. Ankapark gibi çöp projelerle, halkın ihtiyacı olmayan, sadece kendi egosunu tatmin etmek için yapılan çalışmalar değil, halkın birincil ihtiyaçlarıyla uğraştı. Onun sonucunda da 2024'ün başarısı geldi. 2024'ün başarısı ve vatandaşımızın iradesi bu iktidarı o kadar çok rahatsız etti ki, 'Topal ördek' yakıştırması yaptı, 'çalışamayacaklar' dedi. İlk günden bugüne kadar her türlü baskıyı, her türlü hukuksuzluğu yaptı. Bugün içinde bulunduğumuz durumu lütfen normalleştirmeyelim. Olağanüstü bir dönemden geçiyoruz şu anda.

Az önce içeride Erdal Başkanımla görüştük. Etimesgut'taki güven onayı seçildiği günden bugüne katbekat arttı. Aynı şekilde Mansur Başkan'ın Ankara Büyükşehir'deki görev onayı ve başarısı sürekli artıyor. Tüm belediyelerimizde artıyor. Bu neden? Bu şundan: Şeffaf yönetim, sosyal demokrat yönetim, halkın birincil taleplerini yerine getirme ve kaynaklarını doğru yerde kullanma, israf etmeme ve halkını sahiplenme.

"Bu hukuksuzluğa asla teslim olmayacağız"

Bugün kibir abidesi olan iktidar, halktan uzaklaşan iktidar, bunu gördükçe de tutuklamalarına, haksız, hukuksuz uygulamalarına başladı. Bugün 17 belediye başkanımız maalesef esaret altında. Birçok bürokratımız, belediye meclis üyemiz esaret altında. İddianameler çöktü. Savunmaları ne kadar izliyorsunuz, bilmiyorum. Altı boş, içi boş tamamen. Ama bu hukuksuzluğa asla teslim olmayacağız. İnanıyorum ki, önümüzdeki süreçte halkın iradesi, halkın talebi ve içinde bulunduğumuz olumsuzluğun getirdiği o erken seçimle birlikte veyahut da ara seçimle birlikte veya zamanında seçimle birlikte bu iktidarı da göndermiş olacağız. Buna yürekten inanıyorum. Kalben inanıyorum. Çünkü bu ülke bu haksızlığı artık kaldıramaz."