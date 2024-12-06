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Sosyal Medya Dolandırıcılarına Tutuklama

Sosyal Medya Dolandırıcılarına Tutuklama

Osmaniye'de sosyal medya üzerinden 17 kişiyi 1 milyon 533 bin TL dolandırdığı tespit edilen Yılmaz A. ve Samet Can K. tutuklandı. Emniyet ekipleri, internet üzerinden yapılan dolandırıcılığı araştırarak şüphelilerin Mersin'de ikamet ettiklerini belirledi.

06.12.2024 15:38  Güncelleme: 15:40
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OSMANİYE'de, sosyal medyadan ilan vererek 17 kişiyi 1 milyon 533 bin TL dolandırdığı tespit edilen Yılmaz A. ve Samet Can K. tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, internet sitesi üzerinden yapılan alışverişle Osmaniye'de bir kişinin 50 bin TL dolandırılmasıyla ilgili çalışma başlatıldı. Teknik ve fiziki takiple şüpheli Yılmaz A. ve Samet Can K.'nin Mersin'de ikamet ettikleri ve ülke genelinde bilişim sistemlerini aracı kılarak 'Nitelikli dolandırıcılık' suçundan 17 ayrı dosya kapsamında 1 milyon 533 bin TL haksız kazanç elde ettikleri tespit edildi. Polis, iki şüpheliyi de Mersin'deki adreslerine düzenlediği operasyonla yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Yılmaz A. ve Samet Can K., çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.

Haber İbrahim EMÜL – Kamera OSMANİYE,

Kaynak: DHA

Sosyal Medya, Teknoloji, Samet Can, Osmaniye, Politika, 3-sayfa, Ekonomi, Mersin, Güncel, Hukuk, Medya, Son Dakika

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