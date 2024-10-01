Sosyal Medya Düzenlemeleri Güncellendi

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Türkiye'den günlük erişim gerçekleştiren sosyal ağ sağlayıcıları ile ilgili düzenlemenin yürürlüğe girmesinin üzerinden 4 yıl geçerken, bu dönemde birçok sosyal medya platformu yurt içinde temsilci atama, çocuklara özgü ayrıştırılmış hizmet sunma, kullanıcı haklarını daha etkin şekilde koruma gibi yükümlülüklerini yerine getirdi.

AA muhabirinin, derlediği bilgiye göre, "Sosyal Medya Yasası" olarak da bilinen "7253 Sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun"un ağ sağlayıcıları ile ilgili hükümleri 1 Ekim 2020 tarihinde yürürlüğe girmişti.

Düzenlemenin yürürlüğe girmesinin ardından geçen sürede VK ve Dailymotion gerçek kişi temsilci, Youtube, Tiktok, Facebook, Instagram, Pinterest ve LinkedIn sosyal ağ sağlayıcıları ise tüzel kişi temsilci atamıştı.

Ayrıca, Türkiye'den günlük erişimi 1 milyondan fazla olan ve temsilci belirleme yükümlülüğünü yerine getirmeyen şirketlere 10'ar ve 30'ar milyon idari para cezası verilmişti.

Yeni düzenlemelerle Türkiye'deki kullanıcıların hakları daha etkin korunuyor

Resmi Gazete'de 18 Ekim 2022'de yayınlanan "7418 Sayılı Basın Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" ile 5651 sayılı Kanun'da yapılan değişikliklerle sosyal ağ sağlayıcılar için yeni yükümlülükler getirildi.

Düzenlemeyle sosyal ağ sağlayıcılar çocuklara özgü ayrıştırılmış hizmet sunma, kullanıcı haklarını daha etkin şekilde koruma, kriz planı sunma, reklam kütüphanesi oluşturma ve şeffaflığın artırılması gibi çeşitli yükümlülüklere tabi oldu.

Söz konusu düzenlemeler sosyal ağ sağlayıcılar ile muhataplık ilişkisinin güçlendirilmesi, Türkiye'deki kullanıcıların haklarının daha etkin bir şekilde korunması ve yetkili mercilerin kararlarının süresi içerisinde yerine getirilmesi açısından önem taşıyor.

Değişikliklerle Türkiye'den günlük erişimi 10 milyondan fazla olan yurt dışı kaynaklı sosyal ağ sağlayıcılar ayrıştırılarak bunların temsilcileri idari, teknik, mali ve hukuki yönden tam yetkili ve sorumlu tutuldu ve bu sosyal ağ sağlayıcıların temsilcilerinde bulunması gereken özellikler Kanun'da belirlendi.

X, tüzel kişi temsilci atadı

Bu kapsamda, 7418 sayılı Kanun ile 5651 sayılı Kanun'da yapılan temsilcinin niteliğine ilişkin değişikliklere uyum amacıyla Türkiye'den günlük erişimi 10 milyondan fazla olan yurt dışı kaynaklı sosyal medya platformlarından X, Youtube, Tiktok, Facebook ve Instagram tüzel kişi temsilci atadı.

X'in de mevcut ağ sağlayıcılara katılmasıyla kapsama giren tüm sosyal ağ sağlayıcılar temsilci belirleme ve bildirme yükümlülüklerini yerine getirmiş oldu.