Sosyal medya fenomeni Aleyna Dalveren, lüks aracın üzerinde dans ederek para dağıttıktan sonra gözaltına alındı - Son Dakika
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Sosyal medya fenomeni Aleyna Dalveren, lüks aracın üzerinde dans ederek para dağıttıktan sonra gözaltına alındı

Aleyna Dalveren, sosyal medya hesabından paylaştığı videoda lüks bir aracın üzerine çıkarak dans etti ve belinden çıkardığı silahı aracın üzerine koydu. İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri olayı incelemeye aldı ve Dalveren'in adresine operasyon düzenlendi. Yapılan aramalarda çeşitli para birimleri, sahte para, para sayma makinesi, sahte emniyet araç giriş kartı ve diğer suç unsurları ele geçirildi. Dalveren'in emniyetteki işlemleri devam ediyor.

27.02.2024 15:24  Güncelleme: 15:27
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Sosyal medya fenomeni Aleyna Dalveren, lüks bir aracın üzerine çıkıp dans ederek para dağıttı. Daha sonra belinden silah çıkaran Dalveren, bir   süre sonra İstanbul'da gözaltına alındı.

Sosyal medya fenomeni Aleyna Dalveren, sosyal medya hesabından para dağıtarak dans ettiği ve belinde taşıdığı silahı lüks bir otomobilin üzerine koyduğu anlara ait video paylaştı. Görüntünün ardından İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri konuyla ilgili inceleme başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda Dalveren'in adresine ve iki işyerine operasyon düzenlendi.

Adreste yapılan aramalarda bin 200 dolar, 250 avro, 50 manat, 50 Ukrayna parası, sahte olabileceği değerlendirilen 3 bin dolar ve 50 avro nakit para, para sayma makinesi, sahte emniyet araç giriş kartı, kelepçe, 2 adet sahte olabileceği değerlendirilen APP plaka, 2 dijital materyal ele geçirildi. Dalveren'in emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Sosyal medya fenomeni Aleyna Dalveren, lüks aracın üzerinde dans ederek para dağıttıktan sonra gözaltına alındı
Kaynak: ANKA

Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstanbul, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sosyal medya fenomeni Aleyna Dalveren, lüks aracın üzerinde dans ederek para dağıttıktan sonra gözaltına alındı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sosyal medya fenomeni Aleyna Dalveren, lüks aracın üzerinde dans ederek para dağıttıktan sonra gözaltına alındı - Son Dakika
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