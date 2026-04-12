Sosyal Medya Fenomenleri Afganistan'da Sansasyonel İçerik Peşinde

12.04.2026 15:59
Sosyal medya fenomenleri, Taliban yönetimi altındaki Afganistan'dan sansasyonel içerikler üreterek dikkat çekiyor. Ancak, kullanıcılar fenomenleri insan hakları ihlallerini görmezden gelmekle suçluyor. İçeriklerin yanıltıcı olabileceği ve kalitesizliğin sorun yarattığı vurgulanıyor.

Sosyal medya fenomenleri, Taliban'ın 2021'de iktidarı ele geçirdiği Afganistan'ı 'dünyanın en tehlikeli ülkesi' gibi sansasyonel başlıklarla içerik üretmek için keşfediyor. Resmî seyahat uyarılarına rağmen, ağır silahlı Taliban üyeleriyle poz veren veya tehlikeli deneyimler paylaşan fenomenler, bu içeriklerle dikkat çekmeye çalışıyor. Ancak, bu videolar altına gelen tepkilerde, kullanıcılar fenomenleri Taliban rejimine dolaylı destek vermekle ve insan hakları ihlallerini görmezden gelmekle suçluyor.

Avusturya'daki Osnabrück Üniversitesi'nden filozof Claudia Paganini, bu tür içeriklerin bağlam eksikliği nedeniyle yanıltıcı olabileceğini ve dikta rejimlerinin estetikleştirilmesinin sorunlu olduğunu vurguluyor. Seyahat gazetecileri arasında ortak kurallar bulunurken, sosyal medyada kalite standardı eksikliği dikkat çekiyor. 'Reisedepeschen' platformunun kurucusu Johannes Klaus, sansasyonel içeriklerin platform algoritmalarınca desteklendiğini, dengeli seyahat içeriklerinin ise görünürlük kazanmadığını belirtiyor.

İngiliz içerik üreticisi Zoe Stephens, Afganistan'a defalarca seyahat edip derin bakış açıları sunarak sansasyonel içeriklerden kaçındığını söylüyor, ancak takipçi sayısının düşük kalması bu yaklaşımın zorluklarını gösteriyor. Stephens, Afganistan'da nesnel kalmaya çalıştığını, ancak otosansürün kaçınılmaz olduğunu itiraf ediyor, çünkü ülkeye giriş yasağı riski nedeniyle söylediklerine dikkat etmesi gerekiyor. Diğer yandan, Afganistan'ı farklı yönlerinden göstermeyi hedeflediğini belirterek, ülkenin gastronomi ve kültür gibi unsurlarını vurguluyor.

Düşürdüğü telefonunu alırken araba çarptı Düşürdüğü telefonunu alırken araba çarptı
Bagajından eşya almak için arabadan indi, feci şekilde hayatını kaybetti Bagajından eşya almak için arabadan indi, feci şekilde hayatını kaybetti
Bolu Belediyesi’nde 4 tutuklama Kurban yardımlarıyla vurgun iddiası Bolu Belediyesi'nde 4 tutuklama! Kurban yardımlarıyla vurgun iddiası
NASA’nın tarihi görevindeki 4 astronotu Dünya’ya ulaştı NASA'nın tarihi görevindeki 4 astronotu Dünya'ya ulaştı
ABD ile İran arasında tarihi müzakere Tahran’ın ön şartı kabul edildi ABD ile İran arasında tarihi müzakere! Tahran'ın ön şartı kabul edildi
İstanbul Boğazı sis bulutlarının arasında kayboldu İstanbul Boğazı sis bulutlarının arasında kayboldu

16:36
Kocaelispor’dan Galatasaray maçı öncesi ortalığı yangın yerine çevirecek sözler
Kocaelispor'dan Galatasaray maçı öncesi ortalığı yangın yerine çevirecek sözler
16:03
Trump: ABD donanması Hürmüz Boğazı’nda tüm gemilere blokaj sürecine başlayacak
Trump: ABD donanması Hürmüz Boğazı'nda tüm gemilere blokaj sürecine başlayacak
15:55
ABD-İran görüşmelerinin çökmesinin ardından Putin resmen devreye girdi
ABD-İran görüşmelerinin çökmesinin ardından Putin resmen devreye girdi
14:29
İsrail’den endişe yaratan açıklama: Saldırılar yeniden başlayabilir
İsrail'den endişe yaratan açıklama: Saldırılar yeniden başlayabilir
14:27
Hande Erçel’in kafa karıştıran test sonuçları için başsavcılıktan inceleme talebi
Hande Erçel'in kafa karıştıran test sonuçları için başsavcılıktan inceleme talebi
14:16
İflas bayrağını çeken giyim devi tüm mağazalarında indirim başlattı
İflas bayrağını çeken giyim devi tüm mağazalarında indirim başlattı
