Sosyal Medya Fenomenleri Afganistan'da Sansasyonel İçerik Peşinde

Sosyal medya fenomenleri, Taliban'ın 2021'de iktidarı ele geçirdiği Afganistan'ı 'dünyanın en tehlikeli ülkesi' gibi sansasyonel başlıklarla içerik üretmek için keşfediyor. Resmî seyahat uyarılarına rağmen, ağır silahlı Taliban üyeleriyle poz veren veya tehlikeli deneyimler paylaşan fenomenler, bu içeriklerle dikkat çekmeye çalışıyor. Ancak, bu videolar altına gelen tepkilerde, kullanıcılar fenomenleri Taliban rejimine dolaylı destek vermekle ve insan hakları ihlallerini görmezden gelmekle suçluyor.

Avusturya'daki Osnabrück Üniversitesi'nden filozof Claudia Paganini, bu tür içeriklerin bağlam eksikliği nedeniyle yanıltıcı olabileceğini ve dikta rejimlerinin estetikleştirilmesinin sorunlu olduğunu vurguluyor. Seyahat gazetecileri arasında ortak kurallar bulunurken, sosyal medyada kalite standardı eksikliği dikkat çekiyor. 'Reisedepeschen' platformunun kurucusu Johannes Klaus, sansasyonel içeriklerin platform algoritmalarınca desteklendiğini, dengeli seyahat içeriklerinin ise görünürlük kazanmadığını belirtiyor.

İngiliz içerik üreticisi Zoe Stephens, Afganistan'a defalarca seyahat edip derin bakış açıları sunarak sansasyonel içeriklerden kaçındığını söylüyor, ancak takipçi sayısının düşük kalması bu yaklaşımın zorluklarını gösteriyor. Stephens, Afganistan'da nesnel kalmaya çalıştığını, ancak otosansürün kaçınılmaz olduğunu itiraf ediyor, çünkü ülkeye giriş yasağı riski nedeniyle söylediklerine dikkat etmesi gerekiyor. Diğer yandan, Afganistan'ı farklı yönlerinden göstermeyi hedeflediğini belirterek, ülkenin gastronomi ve kültür gibi unsurlarını vurguluyor.