Sosyal medya üzerinden terör propagandası yapan 15 kişi tutuklandı - Son Dakika
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Sosyal medya üzerinden terör propagandası yapan 15 kişi tutuklandı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya platformları üzerinden bölücü terör örgütü propagandası yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 23 şüpheliden 15'inin tutuklandığını açıkladı. Türkiye genelinde Cumhuriyet başsavcılıklarınca yürütülen soruşturmalar kapsamında İstanbul'da 11 kişi tutuklanırken, 7 kişi hakkında adli kontrol kararı verildi. Siirt'te ise 4 kişi tutuklandı, 1 kişi hakkında adli kontrol kararı verildi. Bakan Tunç, ülkenin bölünmez bütünlüğünü hedef alan girişimlerin asla başarılı olmayacağını vurguladı.

28.07.2024 12:47
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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya platformları üzerinden bölücü terör örgütü propagandası yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 23 şüpheliden 15'inin tutuklandığını bildirdi.

Bakan Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, sosyal medya platformları üzerinden bölücü terör örgütü propagandası yapan, terör örgütünü övücü ve destekleyici faaliyetlerde bulunanlarla ilgili Türkiye genelinde Cumhuriyet başsavcılıklarınca soruşturmalar yürütüldüğünü belirtti.

İstanbul'da gözaltına alınan 18 şüpheliden 11'inin tutuklandığını, 7'si hakkında ise adli kontrol kararı verildiğini aktaran Tunç, şu ifadeleri kullandı:

" Siirt'te ise gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü tutuklanmış, 1'i hakkında adli kontrol kararı verilmiştir. Soruşturmalar titizlikle sürdürülmektedir. Ülkemizin bölünmez bütünlüğünü, milli birlik ve beraberliğimizi hedef alan girişimler asla hedefine ulaşamayacaktır."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Sosyal medya üzerinden terör propagandası yapan 15 kişi tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sosyal medya üzerinden terör propagandası yapan 15 kişi tutuklandı - Son Dakika
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