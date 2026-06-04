Sosyal Medya ve Çocuk Sağlığı Riski - Son Dakika
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Sosyal Medya ve Çocuk Sağlığı Riski

04.06.2026 15:58
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Avrupa Konseyi, sosyal medyanın çocukların sağlığına etkilerini tartıştı, önlemler gündeme geldi.

Avrupa Konseyinde sosyal medyanın çocukların sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerine yönelik oturum yapıldı.

Çocuk Hakları Yönlendirme Komitesi (CDENF) ile Biyotıp ve Sağlık Alanlarında İnsan Hakları Yürütme Komitesinin (CDBIO) işbirliğiyle, Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesinin dönem başkanlığını yürüten Monako'nun himayesinde sosyal medyanın çocuklar için yarattığı risklere ilişkin oturum düzenlendi.

130'dan fazla uzman ve politika yapıcının katıldığı oturumda konuşan Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Alain Berset, çocukların sosyal medyaya erişimi tartışmalarının çocukların hakları ve güvenliği arasında seçim yapma üzerinde döndüğünü dile getirdi.

Sosyal medya kullanımının çocukların akıl ve ruh sağlığı üzerindeki olumsuz etkileri nedeniyle hükümetlerin çeşitli önlemler aldığı ve Avrupa bünyesinde adım atılması için çaba gösterdiği bir dönemde Berset, "Çocuklarımızın akıl sağlığı bir başka kamu sağlığı konusu değildir sadece, aynı zamanda (toplumların) demokrasi sağlığı meselesidir." diye konuştu.

Son araştırmalara göre, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) ülkelerinde 15 yaşındaki kız çocuklarının yüzde 66'sı, erkek çocuklarının ise yüzde 61'i hafta içi günde 3 saatten fazla sosyal medyada vakit geçiriyor.

Bu yaş grubundakilerin yarısından fazlasının ise zararlı içeriklere maruz kaldığı belirtiliyor.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) verileri de Avrupa'da her 7 çocuktan 1'inin ruh sağlığı sorunu yaşadığını gösteriyor. Ayrıca sosyal medya kullanan gençlerin yüzde 11'inde bağımlılık benzeri semptomların arttığı gözlemleniyor.

Kaynak: AA

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