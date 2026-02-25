Sosyal Medya ve Görünür Olma İhtiyacı - Son Dakika
Sosyal Medya ve Görünür Olma İhtiyacı

25.02.2026 13:03
Prof. Dr. Uğur Batı, sosyal medyanın onaylanma ihtiyacını artırdığını ve psikolojik etkilerini açıkladı.

Sanatçı ve yazar Prof. Dr. Uğur Batı, sosyal medyada bireylerin "görünür olma" ve "onaylanma" ihtiyacının belirgin şekilde öne çıktığını belirterek, beğeni ve takdirin psikolojik bir ödül mekanizmasını harekete geçirdiğini söyledi.

İstanbul Nişantaşı Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü Öğretim Üyesi de olan Batı, Antalya'da düzenlenen ve küratörlüğünü yaptığı "Dijital İnsan" fikir zirvesinde AA muhabirine yaptığı açıklamada, dijital platformların hız ve görünür olma odaklı yapısının insan davranışlarını doğrudan etkilediğini ifade etti.

Sosyal medyada bireylerin paylaşımları aracılığıyla başkalarının tanıklığını aradığını dile getiren Batı, "Görünür olmak ve onay almak, dijital mecralarda güçlü bir motivasyon unsuru haline geldi." dedi.

Beğeni ve takdirin psikolojik bir ödül mekanizmasını devreye soktuğunu belirten Batı, bunun beyinde dopamin salgısını artırdığını kaydetti.

Dijital mecraların bireyin kimliğini dönüştüren alanlar olmadığını vurgulayan Batı, "Gündelik hayatta nasılsak sosyal medyada da temelde oyuz. Ancak bu mecralar özelliklerimizi daha hızlı ve daha geniş bir etki alanıyla görünür kılıyor." ifadelerini kullandı.

Benzer düşüncelere sahip gruplar içinde yer almanın bireylere güç ve güven hissi verdiğini belirten Batı, dijital platformların doğru kullanıldığında önemli bir sosyal etkileşim alanı oluşturabileceğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Sosyal Medya, Uğur Batı, Güncel, Medya, Sanat

