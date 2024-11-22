Sosyal Medya ve Hukuk Zirvesi İstanbul’da

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Mimar Sinan Mühendisler Birliği (MSMB) ve Hukukun Üstünlüğü Derneği (HÜD) işbirliğinde, İstanbul'da " Sosyal Medya, Teknoloji ve Hukuk Zirvesi" düzenlenecek.

Birlikten yapılan açıklamaya göre, Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) Beşiktaş Yerleşkesi Yıldız Oditoryumu'nda 30 Kasım Cumartesi günü düzenlenecek zirvede, dijitalleşmenin hayata getirdiği yenilikler, riskler ve fırsatlar, teknolojik, sosyal ve hukuki yönleriyle katılımcılara anlatılacak.

Zirvede katılımcılar, giderek artan sosyal medya kullanımı, hızla gelişen yenilikçi teknolojilerin hayattaki etkisi ve tüm bu gelişmelere karşın hukuk alanındaki çalışmaları uzman isimlerden yüz yüze dinleme fırsatı bulacak.

Günlük hayatın vazgeçilmez bir parçası olan sosyal medya platformları ve önemli bir tehdit haline gelen siber güvenlik risklerinin ele alınacağı zirvede, bu risklerin nasıl yönetilebileceği ve sosyal medya kullanıcılarının nasıl daha güvenli bir dijital deneyim yaşayabileceği tartışılacak.

Zirvede, dijitalleşmenin sosyal, etik ve hukuki boyutları, sosyal medya platformlarının sorumlulukları ve kullanıcı hakları, alanında uzman isimler tarafından ele alınacak.