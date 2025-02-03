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Sosyal Medya ve İletişim Kampı Eskişehir'de Başladı

Sosyal Medya ve İletişim Kampı Eskişehir\'de Başladı

Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü, Eskişehir'de 3-7 Şubat tarihleri arasında kamp düzenliyor.

03.02.2025 13:46
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Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü tarafından geleneksel 9. Tematik Kış Kampları kapsamında Eskişehir'de düzenlenecek olan "Sosyal Medya ve İletişim Kampı"nın açılışının yapıldığı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, 3-7 Şubat'ta gerçekleşecek kampla, gençlerin akademik ile entelektüel gelişimlerine katkı sağlanmasının hedeflendiği belirtildi.

Açıklamada, açılıştaki konuşmasına yer verilen Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, kampın kentte düzenlenmesinden memnuniyet duyduğunu ifade etti.

Programa katılan gençlere seslenen Aksoy, "Uzmanlar ile akademik ve entelektüel birikiminizi zenginleştireceğiniz ve şehrimizi keşfedeceğiniz bu kamptan faydalı bilgiler, dostluklar ve anılarla ayrılmanızı diliyorum." ifadelerini kullandı.

İnternet ve sosyal medyanın özellikle genç kuşaklar için hayat tarzının bir parçası olduğunu vurgulayan Aksoy, şunları kaydetti:

"Sosyal medya, abartılı ve manipüle başlıklarla zaman tükettiğimiz, siber zorbalık ve dijital bağımlılığa yol açabilen mecralar olabilmektedir. Eleştirel medya okuryazarı olmak ve yanlış bilgiyi tanımak için şüpheci olmak önemlidir. İnternet ve yeni medya araçları gençleri ve geleceği etkilerken sosyal medya, insan ve toplum hayatıyla ilişkilidir ve yeniden incelenmeyi gerektirir. Gençlerimiz bu kampta, sosyal medya algoritmasından yapay zekaya, kurumsal iletişimden görsel tasarıma kadar birçok konuyu değerlendirecek."

Kampın gençlere sosyal medyaya farklı bakış açıları kazandıracağına inandığını belirten Aksoy, "Eskişehir'de sizi ağırlamaktan memnuniyet duyuyorum ve güzel bir gelecek diliyorum. Projeyi hayata geçiren Gençlik ve Spor Bakanlığımız yetkililerine, emeği geçen tüm kişi ve kurumlara teşekkür ediyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum." ifadelerine yer verdi.

AK Parti Eskişehir Milletvekili Ayşen Gürcan'ın da katıldığı programda, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin tarafından RTÜK'ün yapısı, çalışmaları ve sosyal medya ile iletişim konularında katılımcılara bilgi verildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Sosyal Medya ve İletişim Kampı Eskişehir'de Başladı - Son Dakika

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