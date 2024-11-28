Sosyal Medya ve Siyasi Katılımın Etkisi - Son Dakika
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Sosyal Medya ve Siyasi Katılımın Etkisi

Sakarya Üniversitesi'nde sosyal medyanın siyasi katılıma etkisi incelendi, olumlu ve olumsuz yönleri belirlendi.

28.11.2024 15:47
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Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Sosyal Bilimler Enstitüsü'nden Veli Esen'in gerçekleştirdiği yüksek lisans tezinde, sosyal medyanın bireylerin siyasi katılımı ve oy verme davranışları üzerindeki etkileri incelendi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel'in danışmanlığını yaptığı tez çalışmasında, sosyal medya platformlarının, siyasi kampanyaların önemli parçası haline geldiği ve genç seçmenler için birincil siyasi bilgi kaynağı olduğu ortaya kondu.

Toplamda 367 kişinin katılımıyla gerçekleştirilen çalışma, sosyal medya kullanım sıklığı ile siyasi tutum ve katılım düzeyleri arasındaki bağlantıyı inceledi.

Araştırma sonuçlarına göre sosyal medya, bireylerin siyasi bilgilere kolay erişimini sağlaması ve medeni tartışmalar için bir alan oluşturması yönüyle yanlış bilgi yayılımı ve siyasi kutuplaşmanın artışı gibi olumsuz etkilerinde dikkati çekti.

Ankete dayalı araştırmada, sosyal medyanın genç seçmenlerin siyasi katılımını artırdığı görülürken, özellikle adayların seçmenlerle doğrudan iletişim kurma yeteneğinin bu platformlar aracılığıyla güçlendiği tespit edildi.

Araştırmanın sonunda, sosyal medyanın seçmen davranışlarını yönlendirme gücü ve bu gücün daha verimli ve etik şekilde kullanılmasına yönelik stratejiler belirlendi. Siyasal partilerin, sosyal medyada daha sistematik ve ciddi yaklaşım benimsemeleri, geleneksel içerik türlerinin ötesine geçilmesi ve sosyal medya kullanıcılarının doğru bilgiye erişimini sağlamak ve yanlış bilgilendirmeyi önlemek için eğitim programlarının geliştirilmesi önerildi.

SUBÜ, Letonya Büyükelçiliğinin davetine katıldı

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Bilişim Teknolojileri Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Gökhan Atalı, Müdür Yardımcısı Öğretim Görevlisi Gözde Sofuoğlu ve Bilgisayar Teknolojileri Bölüm Başkanı Öğretim Görevlisi Burak Ağgül, Letonya'nın Ankara Büyükelçisi Bahtijors Hasans'ın verdiği özel davete katıldı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, iki ülkenin üniversiteleri arasındaki işbirliği fırsatlarını ele almak amacıyla düzenlenen davette, eğitim ve araştırma alanlarındaki işbirliği fırsatları, öğrenci ve akademik değişim programları, ortak projeler ve yenilikçi teknolojiler üzerine fikir alışverişinde bulunuldu.

Ankara'daki davette, Riga Teknik Üniversitesinden bir heyet de yer aldı.

Dr. Öğretim Üyesi Atalı, Letonya'daki üniversitelerle yapılabilecek olası işbirlikleri için değerlendirme yaptıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Öğrencilerimizin uluslararası arenada deneyim kazanmaları ve küresel akademik ağlarla bağlantı kurmaları adına önemli adımlar atılabileceğini düşünüyoruz. Üniversiteler arasındaki işbirliğinin akademik ilerlemeyi hızlandıracağına ve öğrencilerimize yeni fırsatlar sunacağına inanıyoruz. Bu özel davet, üniversitemizin uluslararası alandaki birlikteliklerini pekiştiren bir fırsat oldu. Hedefimiz, ilerleyen süreçte Letonya ve diğer Avrupa ülkeleri ile daha fazla işbirliği geliştirmek."

Kaynak: AA

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