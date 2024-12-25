Sosyal medyadan Cumhurbaşkanına hakaret eden kişi Samsun'da yakalandı

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İçişleri Bakanlığı, sosyal paylaşım sitesi X üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret eden A.I'nın Samsun'da yakalandığını bildirdi.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire ve Güvenlik Daire Başkanlıklarımız tarafından yapılan çalışmalarda sosyal paylaşım sitesi X'te Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret eden şahsın A.I. olduğu tespit edilmiştir. 'Cumhurbaşkanına Hakaret' suçundan hakkında adli tahkikat başlatılan şahıs, Samsun'da ikamet ettiği adreste yakalanmıştır."