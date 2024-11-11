Şoygu Çin'de İki Toplantıya Katılacak

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BEİJİNG, 11 Kasım (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Jian, Rusya Federasyonu Güvenlik Konseyi Sekreteri Sergey Şoygu'nun 11-15 Kasım tarihleri arasında Çin'de düzenlenecek iki toplantıya katılacağını duyurdu.

Lin pazartesi günü yaptığı açıklamada, Şoygu'nun her yıl düzenlenen Çin-Rusya stratejik güvenlik istişaresinin 19. turuna ve Çin-Rusya kolluk ve güvenlik işbirliği mekanizmasının 9. toplantısına katılacağını söyledi.

Lin, Çin Dışişleri Bakanı, Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkez Komitesi Siyasi Bürosu Üyesi ve Dış İlişkiler Merkez Komisyonu Ofisi Direktörü Wang Yi ile ÇKP Merkez Komitesi Siyasi Bürosu Üyesi ve Siyasi ve Hukuki İşler Komisyonu Başkanı Chen Wenqing'in Şoygu ile art arda görüşmelerde bulunacağını da sözlerine ekledi.