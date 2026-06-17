Şoygu: Türkiye ile Sorunlara Çözümler Buluyoruz - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Şoygu: Türkiye ile Sorunlara Çözümler Buluyoruz

17.06.2026 12:54
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Rusya ve Türkiye, İstanbul anlaşmaları üzerinde çalışarak, ortak sorunları çözmeye devam ediyor.

Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Sergey Şoygu, Türkiye ile her zaman sorunlara uygun çözümler bulabildiklerini belirterek "Rusya ile Türkiye, İstanbul anlaşmalarının hazırlanması ve uygulanabilmesi için elinden geleni yaptı." dedi.

Rus haber ajansı Tass'a göre, Şoygu, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile başkent Moskova'da bir araya geldi.

Görüşme başında yaptığı açıklamalarda, Fidan ile ortak çalışmalar yürüttüklerini belirten Şoygu, "Hem eski görevinizde hem de mevcut görevinizde, Rusya ile çeşitli yönlerde aktif çalışmalar yürüttünüz." diye konuştu.

Türkiye ile eskiden Suriye'de terörle mücadele konusunda da çalıştıklarını dile getiren Şoygu, şunları kaydetti:

"Bu dönem zor geçti. Ancak Rusya ile Türkiye, her zaman sorunlara uygun çözümler bulabildi. Suriye'de (İdlib) Gerginliği Azaltma Bölgesi veya terörle mücadele gibi alanlarda çözemediğimiz konu olmadı. Türk gemilerinin Ukrayna limanlarından geri döndürülmesi, Türkiye'ye gıda sevkiyatının organize edilmesi ve yükler üzerinde engellerin kaldırılması gibi konularda da çalışmalar yürütüldü."

Türkiye'nin, Ukrayna krizinin çözümüne yönelik girişimlerini değerlendiren Şoygu, "Ortak çabalarla İstanbul'da anlaşmalar hazırlandı. Batı müdahale etmeseydi, bu süreç tamamlanacaktı. Rusya ile Türkiye, İstanbul anlaşmalarının hazırlanması ve uygulanabilmesi için elinden geleni yaptı." diye konuştu.

Şoygu; Türkiye, Ukrayna, Rusya ve Birleşmiş Milletler (BM) arasında 2022'de Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'nın sağlandığına dikkati çekerek "Rusya ve Türkiye yükümlülüklerini eksiksiz yerine getirdi. BM, kendi yükümlülüklerini yerine getirmedi." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Dış Politika, İstanbul, Güvenlik, Politika, Türkiye, Güncel, Rusya, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şoygu: Türkiye ile Sorunlara Çözümler Buluyoruz - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Adıyaman’da “dairesel köy“ sıra dışı mimarisiyle dikkati çekiyor Adıyaman'da "dairesel köy" sıra dışı mimarisiyle dikkati çekiyor
Askerlik şakası Dünya Kupası’nı karıştırdı Güney Kore’den sert karar Askerlik şakası Dünya Kupası'nı karıştırdı! Güney Kore'den sert karar
Fenerbahçe, Beşiktaş ve RAMS Başakşehir’in Avrupa’daki rakipleri belli oluyor Fenerbahçe, Beşiktaş ve RAMS Başakşehir'in Avrupa'daki rakipleri belli oluyor
El hareketi olay olan hakem hakkında karar çıktı El hareketi olay olan hakem hakkında karar çıktı
Miray Daner, Özlem Çerçioğlu’nun oğluyla aşk yaşıyor: Romantik paylaşımı gündem oldu Miray Daner, Özlem Çerçioğlu’nun oğluyla aşk yaşıyor: Romantik paylaşımı gündem oldu
Türkiye-Paraguay maçını yönetecek hakem belli oldu Türkiye-Paraguay maçını yönetecek hakem belli oldu

12:54
Galatasaray’ın aylardır peşinde olduğu ismi Mourinho kaptı
Galatasaray'ın aylardır peşinde olduğu ismi Mourinho kaptı
12:50
Osimhen Galatasaray’dan ayrılıyor mu Canlı yayında açıkladı
Osimhen Galatasaray'dan ayrılıyor mu? Canlı yayında açıkladı
12:13
CHP’de olağanüstü kurultay için 833 delegenin imzası genel merkeze teslim edildi
CHP'de olağanüstü kurultay için 833 delegenin imzası genel merkeze teslim edildi
11:53
Doğum günü sürprizi kanlı bitti Elinde pastayla silahlı saldırıya uğradı
Doğum günü sürprizi kanlı bitti! Elinde pastayla silahlı saldırıya uğradı
11:49
Baro başkanı dahil 12 avukatın gözaltına alındığı operasyondan detaylar İşte evlerinden çıkanlar
Baro başkanı dahil 12 avukatın gözaltına alındığı operasyondan detaylar! İşte evlerinden çıkanlar
11:31
Emsal karar Artık onlar da ihbar tazminatı alacak
Emsal karar! Artık onlar da ihbar tazminatı alacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.06.2026 13:07:00. #.0.4#
SON DAKİKA: Şoygu: Türkiye ile Sorunlara Çözümler Buluyoruz - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.