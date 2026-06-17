Şoygu: Türkiye ile Sorunlara Çözümler Buluyoruz

Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Sergey Şoygu, Türkiye ile her zaman sorunlara uygun çözümler bulabildiklerini belirterek "Rusya ile Türkiye, İstanbul anlaşmalarının hazırlanması ve uygulanabilmesi için elinden geleni yaptı." dedi.

Rus haber ajansı Tass'a göre, Şoygu, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile başkent Moskova'da bir araya geldi.

Görüşme başında yaptığı açıklamalarda, Fidan ile ortak çalışmalar yürüttüklerini belirten Şoygu, "Hem eski görevinizde hem de mevcut görevinizde, Rusya ile çeşitli yönlerde aktif çalışmalar yürüttünüz." diye konuştu.

Türkiye ile eskiden Suriye'de terörle mücadele konusunda da çalıştıklarını dile getiren Şoygu, şunları kaydetti:

"Bu dönem zor geçti. Ancak Rusya ile Türkiye, her zaman sorunlara uygun çözümler bulabildi. Suriye'de (İdlib) Gerginliği Azaltma Bölgesi veya terörle mücadele gibi alanlarda çözemediğimiz konu olmadı. Türk gemilerinin Ukrayna limanlarından geri döndürülmesi, Türkiye'ye gıda sevkiyatının organize edilmesi ve yükler üzerinde engellerin kaldırılması gibi konularda da çalışmalar yürütüldü."

Türkiye'nin, Ukrayna krizinin çözümüne yönelik girişimlerini değerlendiren Şoygu, "Ortak çabalarla İstanbul'da anlaşmalar hazırlandı. Batı müdahale etmeseydi, bu süreç tamamlanacaktı. Rusya ile Türkiye, İstanbul anlaşmalarının hazırlanması ve uygulanabilmesi için elinden geleni yaptı." diye konuştu.

Şoygu; Türkiye, Ukrayna, Rusya ve Birleşmiş Milletler (BM) arasında 2022'de Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'nın sağlandığına dikkati çekerek "Rusya ve Türkiye yükümlülüklerini eksiksiz yerine getirdi. BM, kendi yükümlülüklerini yerine getirmedi." ifadelerini kullandı.