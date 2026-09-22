Soykırıma Karşı Rahipler, Roma'da 300 çocuk için temsili kefen taşıdı - Son Dakika
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Soykırıma Karşı Rahipler, Roma'da 300 çocuk için temsili kefen taşıdı

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Soykırıma Karşı Rahipler, Roma\'da 300 çocuk için temsili kefen taşıdı
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Soykırıma Karşı Rahipler üyeleri, Gazze, Batı Şeria ve Lübnan'ın güneyine yönelik İsrail saldırılarının durması için Roma'da yürüdü. Yürüyüşte, ateşkes döneminde İsrail saldırılarında ölen 300 kadar Filistinli ve Lübnanlı çocuğun isminin yazılı olduğu temsili kefen taşındı.

İsrail'in Gazze başta olmak üzere Filistinlilere yönelik soykırımına karşı çıkmak için Katolik Kilisesi'ne mensup rahiplerce kurulan "Soykırıma Karşı Rahipler" oluşumu üyeleri, İtalya'nın başkenti Roma'da Filistinlilere yönelik katliamların son bulması talebiyle yürüdü.

Roma'da Vatikan Şehir Devleti yakınlarındaki Santo Spirito in Sassia Kilisesi'nde öğleden sonra başlayan rahiplerin protesto yürüyüşü, Aziz Petrus Bazilikası'ndan Filistin ve Lübnan'ın Vatikan nezdindeki büyükelçiliklerine kadar sürdü.

Rahipler, yürüyüşleri boyunca ara ara durarak, başta Gazze olmak üzere Batı Şeria'da ve Lübnan'ın güneyinde de İsrail saldırılarının durması ve barış için dua edip, ilahiler okudu.

Rahipler, bölgede ilan edilen ateşkes döneminde İsrail saldırılarında ölen 300 kadar Filistinli ve Lübnanlı çocuğun isminin yazılı olduğu temsili bir kefen de taşıdı.

AA muhabirine konuşan İtalyan Katolik rahip Massimo Nevola, "Burada olmak, 'durduralım' demek; Katolik Kilisesi rahipleri, Hristiyan rahipler olarak, elbette İslam da dahil olmak üzere diğer dinlerin ve mezheplerin temsilcilerini dışlamadan, yaşananlara tanıklık etme arzusunu ifade etmenin bir yoludur." dedi.

Nevola, "Adaleti yeniden tesis etmenin başka yollarını arayalım. Baskı, barış dolu bir geleceğe yol açmayacaktır. Şiddete 'hayır', uzlaşma yollarına 'evet'. Baskıya 'hayır', ölüme 'hayır', yaşama 'evet' ve farklı görüşlere sahipleri bir araya getirebilecek tüm yollara 'evet'." diye konuştu.

İrlandalı rahip Pat Browne de "Burada, farklı ülkelerden gelen ve soykırıma karşı duran bir grup rahip olarak toplandık. Kutsal Topraklar olarak adlandırdığımız bölgede yani Gazze, Batı Şeria ve hatta Güney Lübnan'da, Filistin halkına yapılan büyük haksızlığa karşı sesimizi yükseltmek için buradayız." ifadelerini kullandı.

Browne, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bunu yaparken, aynı şekilde tepki gösteren pek çok Yahudi ile de dayanışma içindeyiz. Soykırıma karşıyız çünkü yaşananlar, İsrail hükümetinin Filistin halkını çok uzun yıllardır yaşadıkları topraklardan tamamen silip atma girişimidir."

"Soykırıma karşı çıkan rahipler" oluşumu, geçen sene de Roma caddelerinde benzer bir protesto yürüyüşü düzenlemişti.

Kaynak: AA
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