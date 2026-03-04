Soylu'dan Çiftçi'ye Ziyaret

(ANKARA) - Eski İçişleri Bakanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'yi ziyaret etti.

Soylu, ziyarete ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kıymetli İçişleri Bakanımız Sayın Mustafa Çiftçi Bey'i ziyaret ettim. Hayırlı olsun ziyaretimdeki nezaketine ve samimi ev sahipliğine müteşekkirim. Kalben duam; ülkemizin, devletimizin ve hükümetimizin bu çok önemli kurumlarında gayret, sabır ve muvaffakiyetlerle dolu çalışmalarında milletimizin dualarına mazhar olması ve Cenab-ı Allah'ın yardımıdır. Allah hayırlı eylesin" ifadesini kullandı.