Soylu Romanya\'da İftar Programında İş İnsanlarıyla Buluştu

TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı Süleyman Soylu ve beraberindeki milletvekilleri, iftar programına katılmak için gittikleri Romanya'da Türk iş insanlarıyla bir araya geldi.

Soylu, AK Parti İstanbul Milletvekili Halis Dalkılıç ve AK Parti Ankara Milletvekili Orhan Yegin ile Dobruca Türk İşadamları Derneği (DTİAD) Başkanı Ömer Karahasanoğlu ev sahipliğinde düzenlenen iftar programına katılmak üzere Romanya'ya geldi.

Sabah Romanya'nın başkenti Bükreş'e ulaşan heyet, önce Uluslararası Demokratlar Birliğinin (UID) Bükreş'teki merkezini ziyaret etti.

Burada UID Romanya Başkanı Naci Kanbay'ın ev sahipliğinde ağırlanan heyete UID'in faaliyetleri ve Romanya hakkında kısa bilgi verildi.

Türkiye'nin Bükreş Büyükelçisi Özgür Kıvanç Altan, Köstence Başkonsolosu Derya Dingiltepe ve büyükelçiliğe bağlı kurumların temsilcilerinin de yer aldığı ziyaret sonrasında birlikte iftar programının gerçekleşeceği Köstence şehrine giden heyet, burada eski futbolcu Gheorghe Hagi'nin futbol akademisini ziyaret etti.

Heyeti karşılayan Hagi, futbol akademisi içinde yer alan, futbol hayatına başladığı andan itibaren tüm kupa, ödül ve özel eşyalarının sergilendiği müzeyi gezdirdi.

Daha sonra Bükreş'te 2019'da eğitim faaliyetine başlayan Maarif Vakfı Okullarının Köstence'de tamamlanmak üzere olan yeni kampüs inşaatını ziyaret eden heyet, burada Türkiye Maarif Vakfı Romanya Temsilcisi Alpaslan Ateş'ten okul hakkında bilgi aldı.

İftar programı öncesi son olarak DTİAD merkezine geçen heyet, burada da Köstence'de bulunan iş insanları ile bir araya geldi.

TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı Soylu, burada yaptığı konuşmada, Dobruca bölgesinde olmaktan memnuniyet duyduğunu dile getirdi.

"El elinde ayakta durmak kolay bir iş değildir." diyen Soylu, iş insanlarının hem ayakta durduğunu hem de gelecek inşa etmeye çalıştığını söyledi."

Soylu, dünyada "güçlülerin vicdanını kaybettiği bir dönemin" geldiğini ifade ederek, bu dönemin insanlık ve dünya için sınav niteliğinde olduğunu kaydetti.