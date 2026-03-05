Soyunma Odasında Kavga: Maç Tatil Edildi

TFF Bölgesel Amatör Lig (BAL) temsilcisi Anamur Belediyespor ile Osmaniye Bahçespor arasında oynanması planlanan maç öncesi soyunma odası koridorunda çıkan kavga, güvenlik kamerasına yansıdı.

BAL 6'ncı Grup'ta 1 Mart'ta Anamur İlçe Stadı'nda oynanması planlanan Anamur Belediyespor ile Osmaniye Bahçespor karşılaşması, öncesinde çıkan olaylar nedeniyle tatil edildi. İddiaya göre, karşılaşmadan önce Anamur Belediyespor'lu bir futbolcu, soyunma odası koridorunda Bahçespor'un bulunduğu bölümün önüne geldi. Kapı önünde bekleyen Bahçespor Teknik Direktörü İsa Kılıçoğlu'nun tokalaşmak için elini uzattığı anda rakip futbolcu kendisine yumruk attı. Diğer futbolcuların da araya girmesiyle kavga büyüdü. Olayın, araya giren polis ekiplerinin müdahalesiyle güçlükle son bulduğu belirtildi. Bahçespor kafilesi, polis nezaretinde stadyumdan tahliye edildi.

Öte yandan, kavga anları, güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, Anamur Belediyespor'lu futbolcunun elini uzatan rakip teknik direktöre vurduğu, ardından diğer futbolcuların olaya dahil olduğu anlar yer aldı. Bahçespor ekibinin darp raporu aldığı olaya ilişkin inceleme başlatıldı.