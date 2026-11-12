SpaceX, 6 gün içinde ikinci gizli USSF-627 misyonunu Vandenberg'den fırlattı - Son Dakika
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SpaceX, 6 gün içinde ikinci gizli USSF-627 misyonunu Vandenberg'den fırlattı

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SpaceX'in Falcon 9 roketi, ABD Uzay Kuvvetlerinin gizli USSF-627 misyonunu California'daki Vandenberg Üssü'nden uzaya taşıdı. Şirket 6 gün içinde aynı üsten ikinci gizli fırlatmasını yaparken uzmanlar, Starshield uydularının yörüngeye konmuş olabileceğini değerlendiriyor.

ABD merkezli SpaceX şirketinin ABD Uzay Kuvvetleri için California eyaletinden 6 gün içinde ikinci gizli fırlatmasını yaptığı bildirildi.

Space.com'un haberine göre SpaceX'e ait Falcon 9 roketi, ABD Uzay Kuvvetlerinin "USSF-627" adlı gizli misyonunu California'daki Vandenberg Uzay Kuvvetleri Üssü'nden uzaya taşıdı.

SpaceX, her iki göreve ilişkin ayrıntıları paylaşmazken Falcon 9 roketlerinin ilk kademelerinin Dünya'ya dönmesinin ardından canlı yayınları sonlandırdı.

Şirket, 6 Kasım'da da aynı üsten "USSF-432 adlı" benzer görev kapsamında Falcon 9 roketini fırlatmıştı.

Bazı uzmanlar, fırlatmalarda ABD Uzay Kuvvetlerinin dünya genelindeki potansiyel hedefleri takip etmesine yardımcı olan Uzay Tabanlı Algılama ve Hedefleme Programı kapsamında SpaceX'in Starshield uydularının yörüngeye yerleştirilmiş olabileceğini değerlendiriyor.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: SpaceX, 6 gün içinde ikinci gizli USSF-627 misyonunu Vandenberg'den fırlattı - Son Dakika
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