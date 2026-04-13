"Spatium" Sergisi, Eskişehir Sanat Sokağı'nda Ziyarete Açıldı

(ESKİŞEHİR) - Eskişehir Büyükşehir Belediyesi (EBB) ev sahipliğinde genç sanatçıların disiplinler arası üretimlerini bir araya getiren "Spatium" sergisi, Sanat Sokağı'nda ziyarete açıldı.

Eskişehir'de sanatseverler yeni bir sergiyle buluştu. "Spatium" adlı sergi, EBB Kent Tarihi ve Tanıtımı Dairesi Başkanlığı ev sahipliğinde Sanat Sokağı'nda düzenlenen törenle açıldı. Açılışa EBB Başkan Vekili Hasan Ünal, Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Baskı Sanatları Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Özgür Uğuz, sanatçılar ve çok sayıda sanatsever katıldı.

Açılışta konuşan Dr. Öğr. Üyesi Özgür Uğuz, serginin kavramsal çerçevesine dikkati çekerek, "Bu anlamlı sergi için özellikle Ela Şenol'a teşekkür etmek isterim. Çünkü bu organizasyon sürecinin büyük bölümünü üstlendi. Birazdan sergiyi gezdiğinizde de bunu daha yakından göreceksiniz. Bu sergiye destek veren, emeklerini ortaya koyarak eser üreten tüm genç arkadaşlara da ayrıca teşekkür ediyorum. Katılımınız için sizlere de teşekkür ederek sözlerimi burada noktalıyorum" dedi.

Sergide eserleri bulunan sanatçılardan Ela Şenol ise "18 sanatçının katkılarıyla oluşturulan bu sergi, karma bir yapıya sahiptir. Sergide seramik, resim, baskı, heykel ve cam gibi farklı disiplinlerde üretilen eserler bir araya getirilmektedir. Farklı ifade biçimlerini buluşturan bu yapı, disiplinler arası bir diyalog kurarak izleyiciye çok yönlü bir deneyim sunmaktadır" ifadelerini kullandı.

Ünal da konuşmasında, şunları kaydetti:

"Sergimizin açılışını gerçekleştirmek üzere hepinizi, Büyükşehir Belediyemiz adına saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Başkanımız Sayın Ayşe Ünlüce Hanımefendi'nin de selam ve sevgilerini sizlere iletiyorum. Bugün yine farklı amaçlarla düzenlenen ve çeşitli disiplinleri bir araya getiren sergilerden birine ev sahipliği yapıyoruz. Farklı sanat dallarından eserlerin bir arada bulunduğu bu tür organizasyonlar, izleyiciye zengin bir bakış açısı sunuyor. Bizler Büyükşehir Belediyesi olarak, genç sanatçıları desteklemeye büyük önem veriyoruz. Sanatın yaşı olmadığına inanıyor, imkanlarımız doğrultusunda sanat üretmek isteyen herkese katkı sunmaya çalışıyoruz. Özellikle genç sanatçılarımızın sergilerinin açılışında bulunmak benim için ayrı bir mutluluk ve gurur kaynağı. Onların heyecanını paylaşmak, üretim süreçlerine tanıklık etmek bizlere de ilham veriyor. Dileğimiz; ileride her birinin kendi sergi alanlarına sahip olması, eserlerini daha geniş kitlelerle buluşturmasıdır. Bu vesileyle tüm genç sanatçılarımızı, değerli hocalarını ve sanata gönül veren herkesi tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum."

Konuşmaların ardından katılımcılar sergiyi birlikte gezdi

"Spatium" sergisi, adını "arada kalan alan", geçiş ve belirsizlik halini ifade eden kavramdan alıyor. Sergi, kesin sınırlar yerine disiplinler arası etkileşim ve geçiş alanlarını odağına alarak, bireysel üretim ile kolektif ifade arasında konumlanan bir "ara alan" fikri üzerine kuruluyor. Tamamlanmış sonuçlardan ziyade üretim sürecine, dönüşüme ve çok katmanlı anlatılara odaklanan sergi, izleyiciyi de bu sürecin bir parçası haline getiriyor."

Eskişehir Anadolu Üniversitesi ve Osmangazi Üniversitesi Güzel Sanatlar alanlarında eğitim gören lisans ve lisansüstü öğrencilerden oluşan genç sanatçıları bir araya getiren sergide; seramik, heykel, resim, baskı, grafik ve moda tasarımı disiplinlerinden eserler yer alıyor.

Farklı disiplinlerin kendi sınırlarını korurken birbirine temas ettiği sergi, tek bir anlatıya bağlı kalmayarak çoklu yorumlara ve karşılaşmalara imkan tanıyor. "Spatium", bir sonuç sergisi olmaktan ziyade; geçişin, duraksamanın ve yeniden düşünmenin mekanı olarak öne çıkıyor.

Sanatseverler, sergiyi 26 Nisan'a kadar ziyaret edebilecek.