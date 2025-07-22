SPD, Almanya'nın İsrail'i Kınamasını İstedi - Son Dakika
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SPD, Almanya'nın İsrail'i Kınamasını İstedi

22.07.2025 18:27
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SPD, Almanya'nın uluslararası hukuk ihlalleri karşısında İsrail'i kınaması ve yardım çağrısına katılmasını talep etti.

Almanya'da hükümetin küçük ortağı Sosyal Demokrat Parti (SPD), Almanya'nın, İngiltere, Fransa ve Kanada'nın da aralarında bulunduğu ülkelerin İsrail'i kınayan açıklamasına katılmasını istedi.

SPD Federal Meclis Grubu Başkanı Matthias Miersch, sosyal medya platformu X'ten yaptığı açıklamada, Gazze'de yaşanan insani acının sarsıcı olduğunu belirtti.

"Açlıktan ölen çocuklar, tahrip edilen altyapı, yardım isteyen insanlara yönelik saldırılar; bunlar uluslararası insancıl hukukun koruduğu her şeye aykırıdır." ifadesini kullanan Miersch, dünyanın neresinde olursa olsun insan haklarının bölünmez olduğunu ve sivillerin asla askeri hedef olmaması gerektiğini vurguladı.

Miersch, "Uluslararası hukuk sistematik olarak ihlal edildiğinde bunun sonuçları da olmalıdır. Bu nedenle aralarında Fransa, Kanada ve Avusturya gibi en yakın ortaklarımızın da bulunduğu 28 ülkenin açık bir sinyal göndermesi doğrudur." değerlendirmesinde bulundu.

Bu ülkelerin Gazze'de savaşın derhal sona ermesini ve koşulsuz insani yardım talep ettiklerine işaret eden Miersch, "Almanya İngiltere'nin bu girişimine katılmalı ve burada ayrışmamalı." ifadesini kullandı.

Miersch, Almanya'nın İsrail'in güvenliği ve Yahudi devletinin var olma hakkı konusunda özel bir sorumluluk taşıdığını, ancak aynı şekilde uluslararası hukuka uyulması ve Filistinli sivil halkın korunması konusunda da bu sorumluluğu taşıdığını vurguladı.

Almanya'nın çifte standart uygulamasının ülkenin uluslararası güvenirliğini zedelediği uyarasında bulunan Miersch, "Bu sorumluluk, diğer çatışmalarda olduğu gibi, zor zamanlarda bile uluslararası insancıl hukuka uyma konusunda ısrarcı olmamızı zorunlu kılıyor. Çifte standartlar uluslararası güvenilirliğimizi zedeliyor." değerlendirmesinde bulundu.

İsrail'e silah ihracatının durdurulması talep edildi

Öte yandan SPD Federal Meclis Dış Politikalar Sözcüsü Adis Ahmetovic ve partinin eski Meclis Grubu Başkanı Rolf Mützenich, Almanya Başbakanı Friedrich Merz ve Dışişleri Bakanı Johann Wadephul'e gönderdikleri ortak bildiride Almanya'nın söz konusu açıklamaya katılması çağrısında bulundu.

Bildiride ayrıca Avrupa Birliği-İsrail Ortaklık anlaşmasının askıya alınması ve Almanya'nın İsrail hükümetine yapılan ve uluslararası hukuka aykırı olarak kullanılan silah ihracatının durdurulması talep edildi.

İngiltere, Fransa, Kanada ve AB Komisyonunun Eşitlik, Hazırlıklılık ve Kriz Yönetiminden sorumlu üyesi Hadja Lahbib'in de aralarında olduğu 25'ten fazla ortak dün, işgal altındaki Filistin topraklarına ilişkin yazılı açıklama yaparak İsrail'in saldırıları altındaki Gazze'ye "yardımların damla damla verilmesini ve sivillerin insanlık dışı şekilde öldürülmesini" kınamıştı.

Açıklamada, İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Gazze'deki savaşın artık sona ermesi gerektiği vurgulanmış ve Gazze'deki sivillerin çektiği acıların yeni boyutlara ulaştığına işaret edilmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel SPD, Almanya'nın İsrail'i Kınamasını İstedi - Son Dakika

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