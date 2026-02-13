Spor Başarıları Midyat'ta Ödüllendirildi - Son Dakika
Spor Başarıları Midyat'ta Ödüllendirildi

Spor Başarıları Midyat\'ta Ödüllendirildi
13.02.2026 14:27
Midyat'ta okul sporlarında dereceye giren öğrencilere ödüller verildi, Kaymakam başarıyı kutladı.

Mardin'in Midyat ilçesinde okul sporlarında dereceye girenlere ödülleri verildi.

Midyat Kaymakamlığı koordinasyonunda, Mardin Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde, Midyat Kapalı Spor Salonu'nda tören düzenlendi.

Törende konuşan Midyat Kaymakamı Mehmet Kaya, sporun yalnızca fiziksel başarıdan ibaret olmadığını söyledi.

Sporun bireylere kaybettiğinde yeniden ayağa kalkma, kazandığında ise tevazu gösterme erdemi kazandırdığını belirten Kaya, organizasyonda emeği geçen öğretmen ve öğrencileri tebrik etti.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Beytullah Birlik ise eğitim-öğretim yılının ilk döneminde 40 okuldan 544 öğrencinin okul sporlarında derece elde ettiğini aktardı.

Birlik, sporcuların il, bölge ve Türkiye finallerinde Mardin'i temsil edeceğini kaydetti.

Konuşmaların ardından dereceye girenlere ödülleri verildi.

Kaynak: AA

