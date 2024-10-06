Spor Federasyonlarından Kadına Şiddete Tepki - Son Dakika
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Spor Federasyonlarından Kadına Şiddete Tepki

TFF ve TBF, kadına ve çocuğa yönelik şiddeti kınayarak toplumsal dayanışma mesajları paylaştı.

06.10.2024 12:47
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) dahil spor federasyonları ile kulüpler, sosyal medya hesaplarından "kadına ve çocuğa dokunma" paylaşımında bulundu.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada, kadın ve çocuklara yönelik şiddet olayları kınanarak, şunlar ifade edildi:

"Daima el üstünde tutulması gereken kadınlarımıza ve çocuklarımıza uygulanan her türlü şiddetin insanlık dışı olduğuna, sorumlularının en ağır şekilde cezalandırılmaları gerektiğine tüm kalbimizle inanıyor; #KadınaVeÇocuğaDokunma temalı paylaşımlarıyla toplumsal dayanışma hareketinin birer parçası olan tüm değerli kulüplerimize, kamu vicdanını derinden yaralayan bu konuyla ilgili göstermiş oldukları hassasiyet için teşekkür ediyoruz."

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) da sosyal medya hesabından "#KadınaVeÇocuğaDokunma" paylaşımı yaptı.

Galatasaray Kulübü ise sosyal medya hesabından, "Artık duyduğumuz ses bir annenin feryadı, bir çocuğun yardım çığlığı, bir genç kızın haykırışı olmasın. Dayanışma için yükselen sesimiz olsun! #KadınaVeÇocuğaDokunma" etiketiyle paylaşımda bulundu.

Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor dahil birçok spor kulübü ve sporcu da "#KadınaVeÇocuğaDokunma" etiketli paylaşım yaptı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Spor Federasyonlarından Kadına Şiddete Tepki - Son Dakika

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