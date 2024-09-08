Spor Kulüplerinden Narin Güran için Başsağlığı

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(ANKARA) - Spor kulüpleri, Diyarbakır'da cansız bedeni bulunan Narin Güran için baş sağlığı mesajları yayımladı.

Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor, Diyarbakır'da 21 Ağustos'ta kaybolan Narin Güran'ın cansız bedeninin bulunmasının ardından sosyal medya hesaplarından paylaşım yaptı.

Beşiktaş: "Söylenilecek çok söz var ama bütün sözlerin bittiği yerdeyiz"

Beşiktaş'ın paylaşımında, "Söylenilecek çok söz var ama bütün sözlerin bittiği yerdeyiz. Narin'imizi kaybettik, içimiz yanıyor" ifadelerine yer verildi.

Fenerbahçe: "Hiçbir cümle bu acıyı tarif edemez"

Fenerbahçe yaptığı paylaşımda, "Hiçbir cümle bu acıyı tarif edemez. Tek temennimiz vicdanlarından yoksun, Narin'i hayattan koparan canilerin en ağır şekilde cezalandırılmasıdır" ifadelerine yer verdi.

Galatasaray: "Hayatının baharını göremeden vicdansız eller seni aramızdan ayırdı"

Galatasaray, sosyal medya hesabında, "Hayatının baharını göremeden vicdansız eller seni aramızdan ayırdı. Narin bir çiçektin, artık yoksun. Bu topraklardan seni canice koparanların bir an önce tespit edilip en ağır cezayı alması tek temennimizdir" mesajı paylaştı.

Trabzonspor: "Güzel kızımız, meleğimiz, Narin'imiz"

Trabzonspor'un paylaşımında, "Güzel kızımız, meleğimiz, Narin'imiz. Başımız sağ olsun" denildi.