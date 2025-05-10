Spor Salonu Sahibi Kadını Bıçakladı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Spor Salonu Sahibi Kadını Bıçakladı

Spor Salonu Sahibi Kadını Bıçakladı

Beşiktaş'ta Sibel M., eski bir spor salonu sahibinin bıçaklı saldırısına uğradı; hayati tehlikesi var.

10.05.2025 22:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

BEŞİKTAŞ'ta daha önce hakkında şikayetçi olduğu spor salonunun sahibi Furkan Küçükaslan(27) tarafından bıçaklanan Sibel M.(36) hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili gözaltına alınan iş yeri sahibi tutuklanırken, ağır yaralı Sibel M.'nin hastanedeki tedavisi sürüyor. Sibel M.'nin kardeşi Berivan M., "Şu an ablam yoğun bakımda. Bıçak darbelerinden biri çok derin ve hayati tehlikesi devam ediyor. İlk saldırıdan sonra mahalleye kuzenlerini gönderip çevredekileri tehdit ederek susturmaya çalıştı. Ancak olay sosyal medyada yayılınca, görgü tanıkları da ifade vermeye başladı. Biz bu vahşetin cezasız kalmasını istemiyoruz" dedi.

Olay, dün saat 13.00 sıralarında Ulus Mahallesi Yavuz Sokak'taki bir spor salonunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, daha önce mühürlenen spor salonunun sahibi Furkan Küçükaslan ile iş yerini şikayet eden ve aralarında bu yüzden husumet bulunan Sibel Malgir arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.

İddiaya göre, boks hocası olan Furkan Küçükaslan, Sibel M.'yi kalçasından bıçaklayarak başına yumruk attı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Aldığı bıçak ve yumruk darbeleriyle ağır yaralanan Sibel M., olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Seyrantepe Hamidiye Etfal Hastanesi'ne kaldırıldı. Hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilen kadın tedavi altına alındı.

SALDIRGAN TUTUKLANDI

Olayın ardından kaçan Furkan Küçükaslan, kısa süre içinde polis ekipleri tarafından Nisbetiye Caddesi'nde yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece 'kasten yaralama' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan, Sibel M.'nin de mala zarar verme ve çevreye rahatsızlık verme suçlarından kaydı bulunduğu, her iki tarafın da geçmişte birbirlerinden davacı ve şikayetçi olduğu öğrenildi.

'ABLAMIN ÖNÜNÜ 5-6 KİŞİYLE BİRLİKTE KESEREK SALDIRDI'

Sokak ortasında bıçaklanan Sibel M.'nin kardeşi Berivan M. yaşanan dehşet anlarını anlattı. Olayların bir süre önce mahallede açılan bir boks salonuyla başladığını ifade eden Berivan M., "Ablam bu salona bir süre gitti ancak erkek yoğunluğundan rahatsız olup bırakmak zorunda kaldı. Daha sonra salonun kapanış saatinden sonra, akşam 21.00 civarında iş yerinin önünde alkol alıp yüksek sesle konuşarak çevreye rahatsızlık vermeye başladılar. Bu nedenle evimizin camlarını filmlettik ve defalarca uyarıda bulunduk. Ablamı bıçaklayan kişi, ablamın önünü 5-6 kişiyle birlikte keserek saldırdı. O sırada ablamı bıçaklayan kişinin nişanlısı da koşarak gelerek ablama saldırdı. Bu saldırıda ablamın parmakları kırıldı. Konuyu yargıya taşıdık, uzaklaştırma kararı çıktı ancak dava daha sonra düştü" şeklinde konuştu.

'ARACINDAN İNİP ABLAMI ÜÇ YERİNDEN BIÇAKLADI'

Berivan M., "Birkaç ay sonra ruhsatsız olduğu tespit edilen boks salonu ve üst katındaki plates salonu (nişanlısına ait) kapatıldı. Ancak bu kapanmanın hemen ertesi günü, 9 Mayıs'ta, ablam iş görüşmesine gitmek üzere evden çıktı. Sokağın başında Furkan Küçükaslan pusu kurmuştu. Aracından inip ablamı üç yerinden bıçakladı. Ablam yere düşmesine rağmen tekmelemeye devam etti. Komşularımız ıslık çalıp yardıma koşunca arabasına binip olay yerinden kaçtı.

Ablam, onun yaklaşmakta olduğunu fark ettiğinde cep telefonuyla görüntü almaya çalıştı. Furkan Küçükaslan telefonu alıp cebine koyarak kaçtı. O telefon şu an kayıp. Kanıtları ortadan kaldırmaya çalışıyor. Amacı açıkça ablamı orada kendi başına ölüme terk etmekti" ifadeleri kullandı.

'HAYATİ TEHLİKESİ DEVAM EDİYOR'

Berivan M., "Şu an ablam yoğun bakımda. Bıçak darbelerinden biri çok derin ve hayati tehlikesi devam ediyor. İlk saldırıdan sonra mahalleye kuzenlerini gönderip çevredekileri tehdit ederek susturmaya çalıştı. Ancak olay sosyal medyada yayılınca, görgü tanıkları da ifade vermeye başladı. Biz bu vahşetin cezasız kalmasını istemiyoruz. Sesimizi duyurmak ve adaletin yerini bulması için bu olayı kamuoyuna taşıyoruz" dedi.

Kaynak: DHA

Beşiktaş, Güvenlik, 3-sayfa, Güncel, Hukuk, Spor, Son Dakika

Son Dakika Güncel Spor Salonu Sahibi Kadını Bıçakladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yürüyüşe çıktığı kırsal alanda dev mantarlar buldu Yürüyüşe çıktığı kırsal alanda dev mantarlar buldu
İsrailli askerden kan donduran itiraflar İsrailli askerden kan donduran itiraflar
23 ile sarı kodlu uyarı Meteoroloji saat verip uyardı 23 ile sarı kodlu uyarı! Meteoroloji saat verip uyardı
İŞKUR merak edilen verileri paylaştı İşte en çok personele ihtiyaç olan meslekler İŞKUR merak edilen verileri paylaştı! İşte en çok personele ihtiyaç olan meslekler
Survivor’dan diskalifiye olan Almeda Baylan en büyük pişmanlığını itiraf etti Survivor'dan diskalifiye olan Almeda Baylan en büyük pişmanlığını itiraf etti
Tadic’in Talisca’ya saldırmaya çalıştığı anların tribün çekimi Tadic'in Talisca'ya saldırmaya çalıştığı anların tribün çekimi
Enrique Iglesias’tan Türkiye’ye duygusal mesaj: Ezan sesini özledim Enrique Iglesias'tan Türkiye'ye duygusal mesaj: Ezan sesini özledim
Hint generalden küstah tehdit: Gerekirse Türkiye’yi cehenneme çeviririz Hint generalden küstah tehdit: Gerekirse Türkiye'yi cehenneme çeviririz
Serkan Kaya’dan radikal karar: İstanbul’u bırakıp çiftlik hayatına geçti Serkan Kaya'dan radikal karar: İstanbul'u bırakıp çiftlik hayatına geçti
İnternetten tanıştığı adama 55 milyon lira kaptıran genç kadından ölüm tehdidi iddiası İnternetten tanıştığı adama 55 milyon lira kaptıran genç kadından ölüm tehdidi iddiası
Galatasaray, Jorge Jesus’u şampiyon yapan kaleciyi transfer ediyor Galatasaray, Jorge Jesus'u şampiyon yapan kaleciyi transfer ediyor

16:45
Müsavat Dervişoğlu kutsal mekana makam aracıyla girdi
Müsavat Dervişoğlu kutsal mekana makam aracıyla girdi
16:18
Trump’tan Abbas ve Şara sürprizi Kızgın olduğu Netanyahu yok
Trump'tan Abbas ve Şara sürprizi! Kızgın olduğu Netanyahu yok
14:58
Antalya’da vatandaşı darbeden 2 polis görevden uzaklaştırıldı
Antalya'da vatandaşı darbeden 2 polis görevden uzaklaştırıldı
14:38
Bu ehliyetlerin tamamı iptal edilecek Cuma günü Meclis’e geliyor
Bu ehliyetlerin tamamı iptal edilecek! Cuma günü Meclis'e geliyor
13:49
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Putin’in teklifine yanıt: İstanbul’da ev sahipliğine hazırız
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Putin'in teklifine yanıt: İstanbul'da ev sahipliğine hazırız
11:27
Çağdaş Atan’ı sinirlendiren Fenerbahçe sorusu
Çağdaş Atan'ı sinirlendiren Fenerbahçe sorusu
11:15
Kongre tamam, fesih ne zaman Cumhurbaşkanlığı kanadından ilk yorum geldi
Kongre tamam, fesih ne zaman? Cumhurbaşkanlığı kanadından ilk yorum geldi
11:02
Otizmli çocuğa eğitmenden dayak
Otizmli çocuğa eğitmenden dayak
10:54
Otomobil fiyatına kurbanlık boğa
Otomobil fiyatına kurbanlık boğa
10:41
Çöp konteynerinden insan kafatası çıktı İlk tespit korkunç
Çöp konteynerinden insan kafatası çıktı! İlk tespit korkunç
10:36
Resmi açıklama geldi Süper Lig’i sallayan isim takımdan ayrılıyor
Resmi açıklama geldi! Süper Lig'i sallayan isim takımdan ayrılıyor
10:19
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un: Ordumuza Ukraynalıları ortadan kaldırma talimatı verdim
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un: Ordumuza Ukraynalıları ortadan kaldırma talimatı verdim
10:06
MİT, sahte baz istasyonuyla dolandırıcılık yapan çeteyi çökertti
MİT, sahte baz istasyonuyla dolandırıcılık yapan çeteyi çökertti
10:00
Reyhanlı saldırısında hayatını kaybeden annenin 7 öksüz evladı yıllardır Anneler Günü’nü buruk geçiriyor
Reyhanlı saldırısında hayatını kaybeden annenin 7 öksüz evladı yıllardır Anneler Günü'nü buruk geçiriyor
09:58
İnternetten tanıştığı adama 55 milyon lira kaptıran genç kadından ölüm tehdidi iddiası
İnternetten tanıştığı adama 55 milyon lira kaptıran genç kadından ölüm tehdidi iddiası
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.05.2025 17:27:53. #7.13#
SON DAKİKA: Spor Salonu Sahibi Kadını Bıçakladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.