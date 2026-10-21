Spotify, bu yıl yapay zeka üretimi 50 milyondan fazla parçayı önerilerden çıkardı - Son Dakika
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Spotify, bu yıl yapay zeka üretimi 50 milyondan fazla parçayı önerilerden çıkardı

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Spotify, bu yıl yapay zeka üretimi 50 milyondan fazla parçayı önerilerden çıkardı
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Spotify, bu yıl düşük kaliteli içerik ya da spam saydığı 50 milyondan fazla yapay zeka parçasını öneri sisteminden çıkardı. Şirket ayrıca 75 milyondan fazla spam parçayı platformdan tamamen kaldırdı; son 6 ayda önerilerde gerçek sanatçılara daha fazla yer verildi.

Spotify, bu yıl yapay zeka tarafından üretilen ve "düşük kaliteli içerik ve spam olarak" sınıflandırdığı 50 milyondan fazla parçayı önerilenler listesinden çıkardığını bildirdi.

Spotify'dan yapılan yazılı açıklamada, yapay zeka çağında sanatçıları ve dinleyicileri aldatıcı içeriklerden korumak amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında, bu yıl yapay zeka tarafından üretilen ve "düşük kaliteli içerik ve spam olarak" sınıflandırdığı 50 milyondan fazla parçanın öneri sisteminden çıkarıldığı belirtildi.

75 MİLYON PARÇA TAMAMEN SİLİNDİ

Açıklamada, platformun kurallarını ciddi veya tekrarlayan şekilde ihlal ettiği gerekçesiyle 75 milyondan fazla spam içerikli parçanın da platformdan tamamen kaldırıldığı kaydedildi.

Dinleyicilerin atladığı, dinlemediği veya duymak istemediğini belirttiği parçaların incelendiği ve bunların önemli bölümünün düşük kaliteli yapay zeka içeriği ya da spam olarak tanımlandığı aktarılan açıklamada, son 6 ayda öneri sisteminde yapılan güncellemelerle bu tür içeriklerin azaltıldığı ve gerçek sanatçılar tarafından üretilen müziklere daha fazla yer verildiği ifade edildi.

Açıklamada, Spotify'ın düşük kaliteli yapay zeka içeriği ve spam tespitinde dinleyici etkileşimi ve geri bildirimleri, yükleme alışkanlıkları, meta veriler ve üçüncü taraf yapay zeka tespit araçlarından elde edilen bilgileri birlikte değerlendirdiği belirtildi.

SANATÇILAR İÇİN YENİ ETİKETLER

Açıklamada, sanatçıları korumak ve dinleyicilerin dinledikleri içerikler hakkında daha fazla bilgi edinmesini sağlamak amacıyla son bir yılda çeşitli araçların da devreye alındığı bildirildi.

Bu kapsamda, sanatçıların yapay zekanın hangi rollerde ve enstrümanlarda kullanıldığını belirtebildiği "AI Credits" özelliğinin nisanda kullanıma sunulduğu, sanatçıların her gün on binlerce kredi bilgisi gönderdiği aktarıldı.

Spotify'da 300 binden fazla sanatçının doğrulandığı, bu sanatçıların dinleyicilerin platformda aradığı isimlerin yüzde 99'undan fazlasını temsil ettiği ve doğrulananların yüzde 70'inden fazlasının bağımsız sanatçılardan oluştuğu belirtildi.

Yapay zeka tarafından oluşturulduğu değerlendirilen sanatçı kimliklerini işaretleyen "AI Persona" etiketlerinin de binlerce profilde kullanıldığı, bu profillerin dinleyici tarafından takip edilmesi gibi istisnalar dışında editoryal ve algoritmik önerilerden varsayılan olarak çıkarıldığı kaydedildi.

1000 DİNLENME BARAJI KORUYOR

Açıklamada ayrıca, 2024'ten bu yana uygulanan, telif geliri elde edebilmek için bir parçanın en az 1000 dinlenmeye ulaşmasını gerektiren eşiğin, insan sanatçıları yapay zeka tarafından üretilen içerik dalgasına karşı korumada önemli rol oynadığı ifade edildi.

Kaynak: AA
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