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Sri Lanka, ABD liderliğindeki uluslararası misyona katılacak - Son Dakika
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Sri Lanka, ABD liderliğindeki uluslararası misyona katılacak

Sri Lanka, Yemen'deki Husilerin ticari gemilere yönelik saldırılarına karşı ABD liderliğinde oluşturulan uluslararası misyona katılacağını duyurdu. Sri Lanka Donanma Sözcüsü Albay Gayan Wickramasuriya, bölgeye ne zaman gemi göndereceklerinin henüz netleşmediğini belirtti. Sri Lanka Savunma Bakan Yardımcısı Pramitha Tennakoon ise ülkenin terörün her türlüsüne karşı olduğunu vurgulayarak, bu misyona katılmanın ek bir maliyeti olmadığını savundu. Karar, muhalefetin tepkisini çekti ve ülke halkının ekonomik zorluklar yaşadığı bir dönemde yapılan harcamalar eleştirildi. Yemen'deki Husilerin ticari gemilere yönelik saldırıları, Kızıldeniz'deki seferlerin durdurulmasına ve küresel ticaretin etkilenmesine neden olmuştu.

Sri Lanka, ABD liderliğindeki uluslararası misyona katılacak
09.01.2024 - 15:06,  Güncelleme: 15:08
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Sri Lanka, Yemen'deki Husilerin ticari gemilere yönelik saldırılarına karşı ABD'nin liderliğinde kurulan uluslararası misyona katılacaklarını duyurdu.

Sri Lanka Donanma Sözcüsü Albay Gayan Wickramasuriya, yaptığı yazılı açıklamada, Kızıldeniz'de Husilere karşı ABD liderliğinde oluşturulan misyona katılacaklarını ifade etti.

Wickramasuriya, Sri Lanka'nın bölgeye devriyeler için ne zaman gemi göndereceğinin henüz netleşmediğini belirtti.

Sri Lanka Savunma Bakan Yardımcısı Pramitha Tennakoon da hükümetin "küresel sorumluluklarını" yerine getirmek istediğini söyledi.

Tennakoon, Sri Lanka'nın terörün her türlüsüne karşı olduğuna işaret etti.

Ülkenin gemilerinin halihazırda Hint Okyanusu'nda devriye faaliyetlerine katıldığına dikkati çeken Tennakoon, bu misyona katılmanın ek bir maliyeti olmadığını savundu.

Muhalefet karara tepkili

Öte yandan karar, Sri Lanka'da muhalefetin tepkisini çekti.

Muhalefet lideri Sajith Premadasa, ülke halkı ciddi ekonomik zorluklar yaşarken, hükümetin Kızıldeniz'e gemi göndermek için 777 bin dolar civarında harcama yaptığını öne sürdü.

Kızıldeniz'de yaşananlar

Son dönemlerde Yemen'deki Husilerin, İsrail'in Gazze'ye saldırılarına karşılık ticari gemilere yönelik eylemlerinin ardından çok sayıda gemicilik şirketi Kızıldeniz'deki seferlerini durdurma kararı almıştı.

Pentagon, 6 Aralık 2023'te Yemen'deki Husi güçlerinin Kızıldeniz'deki ticari gemilere yönelik saldırılarına karşı uluslararası "Deniz Görev Gücü" kurulması için görüşmeler yaptıklarını bildirmiş, 18 Aralık'ta da "Refah Muhafızı Operasyonu" adında çok uluslu misyon oluşturulduğunu duyurmuştu.

Husilerin saldırıları, Akdeniz'i Kızıldeniz'e bağlayarak Avrupa ile Asya arasındaki en kısa rotayı sunan ve küresel ticaretin yaklaşık yüzde 12'sinin yapıldığı Süveyş Kanalı'ndan geçişleri tehlikeye atarken, Kızıldeniz'de ticari gemilerin uğradığı saldırılar ve şirketlerin pes peşe aldığı kararlar, küresel ekonomide yeni bir "tedarik zinciri krizinin" başlayacağına ilişkin endişeleri artırmıştı.

Kaynak: AA
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