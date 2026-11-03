Sri Lanka'da Hasthi Sena programı başladı, ilk aşamada 17 fil korunacak - Son Dakika
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Sri Lanka'da Hasthi Sena programı başladı, ilk aşamada 17 fil korunacak

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Sri Lanka\'da Hasthi Sena programı başladı, ilk aşamada 17 fil korunacak
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Sri Lanka Çevre Bakanlığı, filleri korumak ve insan-fil çatışmasını azaltmak amacıyla ada genelinde Hasthi Sena programını başlattı. İlk aşamada risk altındaki 17 file odaklanacak program, fillerin yaşam alanlarının yaklaşık yüzde 80'ini kapsayacak.

KOLOMBO, 3 Kasım (Xinhua) -- Sri Lanka Çevre Bakanlığı, filleri korumak ve insan-fil çatışmasını azaltmak için ada genelinde bir program başlatıldığını duyurdu.

Sri Lanka Çevre Bakanı Dammika Patabendi pazartesi günü yaptığı açıklamada, "Hasthi Sena" adlı programın Kuzeybatı Yaban Hayatı Bölgesi'nde başladığını belirtti.

Açıklamaya göre Çevre Bakanlığı, silahlı kuvvetler ve Yaban Hayatını Koruma Dairesi tarafından ortaklaşa yürütülen program, ilk aşamada risk altında olduğu belirlenen 17 file odaklanacak.

Bakan, programın fillerin yaşam alanlarının yaklaşık yüzde 80'ini kapsamasının beklendiğini, geri kalan yüzde 20'lik bölümün ise ayrı bir program kapsamında ele alınacağını söyledi.

Yetkililer ayrıca filleri tehdit eden yasadışı ateşli silahlar, "hakka patas" olarak bilinen patlayıcı yemler, izinsiz elektrikli çitler ve tuzakları kullananlara karşı baskınlar düzenleyecek ve yasal işlem başlatacak.

Kaynak: Xinhua
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