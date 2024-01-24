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Sri Lanka'da Tartışmalı İnternet Yasası Kabul Edildi - Son Dakika
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Sri Lanka'da Tartışmalı İnternet Yasası Kabul Edildi

Sri Lanka'da hükümetin internetteki paylaşımları kaldırmasına ve kullanıcıları yasal olarak takip edebilmesine olanak sağlayan tartışmalı yasa tasarısı kabul edildi. Yasa tasarısına göre yeni kurulacak bir komisyon, kişilerden ve internet sağlayıcılarından bazı paylaşımları kaldırmalarını talep edebilecek ve bu tür paylaşımlarda bulunan kişileri de yasal olarak takip edebilecek. Aktivistler ifade özgürlüğünü engelleyeceği gerekçesiyle hükümetten bu tasarıyı geri çekmesini istiyor.

Sri Lanka\'da Tartışmalı İnternet Yasası Kabul Edildi
24.01.2024 - 20:55,
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Sri Lanka'da, hükümetin internetteki paylaşımları kaldırmasına ve kullanıcıları yasal olarak takip edebilmesine olanak sağlayan tartışmalı yasa tasarısı kabul edildi.

Hükümet tarafından sunulan "Çevrimiçi Güvenlik" isimli yasa tasarısı, 108 lehte ve 62 aleyhte oyla Parlamento'da onaylandı.

Yasa tasarısına göre yeni kurulacak bir komisyon, kişilerden ve internet sağlayıcılarından bazı paylaşımları kaldırmalarını talep edebilecek ve bu tür paylaşımlarda bulunan kişileri de yasal olarak takip edebilecek.

Sri Lanka Kamu Güvenliği Bakanı Tiran Alles, tasarının ulusal güvenliği tehdit eden çevrimiçi dolandırıcılık ve istismar gibi sorunları kapsayacağını belirterek geçen yıl çevrimiçi suçlarla ilgili 8 binden fazla şikayet geldiğini ifade etti.

Öte yandan aktivistler ifade özgürlüğünü engelleyeceği gerekçesiyle hükümetten bu tasarıyı geri çekmesini istiyor.

Apple, Amazon, Google ve Yahoo'nun da üyesi olduğu Asya İnternet Koalisyonu, tasarının "Sri Lanka'nın dijital ekonomisindeki potansiyel büyümeyi ve doğrudan yabancı yatırımları baltalayacağını" belirtti.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Sri Lanka'da Tartışmalı İnternet Yasası Kabul Edildi - Son Dakika
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